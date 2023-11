Royaume-Unis tiendra les fabricants responsables en cas d’accident impliquant des voitures autonomes

Outre la controverse, la conduite autonome en est encore à ses balbutiements. Bien qu’elle ne soit pas encore consolidée et qu’elle ne soit en aucun cas la norme sur les routes, des fabricants et des sociétés technologiques travaillent dessus et développent des projets innovants.

Les États-Unis ont été pionniers en la matière, certains États, comme la Californie, ayant ce type de véhicule circulant sur leurs routes.

En Europe, les processus sont plus lents, en plus d’une lacune juridique concernant le responsable en cas d’accident : le conducteur ou le fabricant de la voiture autonome responsable de la technologie ?

Les fabricants seront tenus responsables en cas d’accident avec des voitures autonomes

Eh bien, le Royaume-Unis a annoncé, par la voix du Roi Charles III, un projet de loi en vertu duquel les fabricants seront tenus responsables en cas d’accident.

Malgré la promesse de ce projet de loi par le gouvernement britannique depuis plus d’un an, cette annonce, faite lors de la présentation du programme législatif de la prochaine session parlementaire, semble indiquer sa concrétisation.

Mes ministres introduiront de nouveaux cadres juridiques pour soutenir le développement commercial sûr d’industries émergentes, comme les véhicules autonomes.

A déclaré Charles III, indiquant que le gouvernement britannique souhaite créer un cadre pour le développement de ces véhicules, ainsi que pour attribuer des responsabilités.

D’après Tara Foley, directrice des opérations de l’assureur mondial AXA pour le Royaume-Unis et l’Irlande, cette loi « apportera de nombreux avantages à l’économie du pays, à la sécurité routière et aux emplois verts ».

Pour les assureurs, cela apportera une clarté cruciale dans l’établissement de la responsabilité des véhicules autonomes.

Le projet de loi du gouvernement britannique pourrait créer un précédent pour ce type de technologie : en plus de clarifier les responsabilités, il établira également la limite de ce qui peut être classé comme une voiture autonome, luttant contre le marketing trompeur.

Cette technologie est inévitable, c’est donc une occasion fantastique d’avancer et de créer des structures pour instaurer la confiance du public.

a déclaré Paul Newman, fondateur de la société de logiciels Oxa.