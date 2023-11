La qualité de construction de la Tesla Cybertruck continue de décevoir

Le pick-up de Tesla est un accouchement difficile. Le PDG lui-même, Elon Musk, a déjà donné le « cri de l’Indépendance » à l’intérieur de l’entreprise, « succès ou mort ». D’ailleurs, Musk a déjà dit qu’il n’était pas du tout satisfait de la construction du nouveau véhicule électrique. Maintenant, dans une vidéo montrant la nouvelle couleur de la Cybertruck, on remarque également que les défauts sont encore nombreux, cela à quelques jours seulement de la livraison du véhicule.

Cybertruck : les clients ne « pardonnent » plus les défauts de débutant à Tesla

À quelques semaines de l’événement de livraison, la qualité de construction de la Cybertruck de Tesla continue de décevoir. L’entreprise livrera les premières unités de la Cybertruck aux clients le 30 novembre, comme annoncé précédemment. Cependant, trois semaines avant le grand événement, les pick-up de pré-production de la Cybertruck aperçus dans la nature souffrent toujours de problèmes de qualité de construction.

Cela prouve que produire une carrosserie en acier inoxydable est en effet un défi, comme l’avait averti Elon Musk au début de ce mois.

À mesure que l’événement de livraison de la Tesla Cybertruck approche, les pick-up électriques font des vagues sur les réseaux sociaux à chaque fois qu’ils sont vus dans les rues. Et en effet, récemment ils sont vus de plus en plus souvent et partout… même dans la boue !

Récemment, l’étrange camionnette a surpris tout le monde avec un revêtement noir mat. L’apparence polarisante a été encore plus intrigante car le designer responsable chez Tesla, Franz von Holzhausen, conduisait la camionnette. Ce n’est pas la première fois que Franz est vu avec une Cybertruck.

Le responsable de l’entreprise a été vu lors d’un événement « & café » conduisant une Cybertruck noire mate. On ne sait pas grand-chose sur ce nouveau look, mais force est de constater que cela a fait beaucoup de remous sur les réseaux sociaux, car les personnes veulent seulement que leurs Cybertrucks arrivent maintenant en noir mat.

Pour ceux qui ont regardé au-delà du revêtement élégant, la Cybertruck noire révélait plus de détails que ce que Tesla voulait. En particulier, la Cybertruck de Franz semblait mal assemblée, avec des panneaux de carrosserie mal alignés qui ne devraient pas apparaître sur un véhicule près du début des livraisons aux clients.

D’autre part, cet exemple particulier de la Cybertruck pourrait avoir été un prototype antérieur qui a été récemment recouvert de noir mat. Cela justifierait les problèmes de qualité de construction, bien que ce ne soit pas nécessairement une raison de se réjouir.

Certains se demandent maintenant si la Cybertruck a été correctement construite et si les désalignements sont survenus pendant l’utilisation. Après tout, le bras de commande supérieur de la suspension avant semble assez fragile. Si c’est le cas, la fiabilité de la Cybertruck n’est pas du tout bonne.

Un email qui a fuité a montré que Musk a demandé une « précision inférieure à 10 microns » dans l’assemblage de la Cybertruck. Cela parce que « toute variation dimensionnelle apparaît comme un élément aggravant » sur une carrosserie conçue avec des arêtes presque toujours droites.

Dans les images ci-dessus, nous pouvons voir où les problèmes de qualité de construction sont les plus évidents. Le hayon arrière, les moulures du couvercle de benne électrique et la protection plastique de la roue arrière en sont la cause.

Il est bien sûr prévu que Tesla ait déjà corrigé ces problèmes pour les véhicules de production. Sinon, les premiers clients seront totalement déçus, surtout que le prix de la Cybertruck est plus élevé que prévu.