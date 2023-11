Bons Plans 11.11 GeekBuying : Notre sélection des meilleurs produits à prix cassés !

C’est le moment de l’année que tout le monde attend avec impatience. Le fameux 11.11, la plus grande vente en ligne de l’année, et, à nos portes, GeekBuying ne fait pas exception sur les grosses réductions de prix. Pour vous aider à naviguer à travers cette mer d’offres, nous avons préparé un guide d’achat complet pour la vente du 11.11. Vous n’aurez qu’à cliquer pour économiser un sommes non négligeable sur des articles qui vous intéresse.

Les codes promo à appliquer

Permettez-moi d’abord de vous présenter les codes de coupons que disponibles spécialement pour le 11.11:

Code coupon GKB231150 : Obtenez une remise de 50$ pour toute commande d’au moins 550$ .

: Obtenez une remise de . Code coupon GKB231125 : Bénéficiez d’une remise de 25$ pour toute commande supérieur à 300$ .

: Bénéficiez d’une remise de . Code coupon GKB231120 : Profitez d’une remise de 20$ pour une commande au dessus de 200$ .

: Profitez d’une remise de . Code coupon GKB231115 : Obtenez en plus une réduction de 8%, jusqu’à 15$ de commande

: En remise cumulable vous avez 15$ de réduction pour toute commande de 400$ et 10$ de remise sur 250$ de commande lors d’un paiement avec PayPal, Klarna ou par carte de crédit/débit.

De plus, ne manquez pas la remise G-coin supplémentaire, qui peut vous faire économiser jusqu’à 20$. Voici comment ça fonctionne au final :

Pour accéder à la page regroupant tous les produits en promotion vous pouvez cliquez sur le lien ci-dessous :

➡️ Voir le guide achat GeekBuying 11.11

Maintenant, plongeons dans certaines de nos offres de produits pour la vente du 11.11. Chaque offre est limitée dans le temps, alors assurez-vous de les saisir pendant qu’elles sont disponibles.

Liste des produits de notre sélection de bons plans

Creality K1 3D Printer – Updated Version

La version mise à jour de la Creality K1 3D Printer est une machine hautement perfectionnée, offrant une vitesse maximale de 600mm/s. Elle est disponible à 399.00 $ et vous pouvez obtenir une remise supplémentaire de 14.13 euros en utilisant le code coupon NNNFRCK1UV. Pour en savoir plus sur cette imprimante 3D, cliquez ici.

Creality K1 Max 3D Printer

La Creality K1 Max 3D Printer est une version améliorée du modèle précédent, offrant des performances encore plus élevées pour tous vos projets d’impression 3D. Utilisez le code coupon NNNFRK1MAX pour obtenir une remise supplémentaire de 14.13 euros sur le prix de 699.00 $. Plus d’informations sur ce produit sont disponibles ici.

Creality Falcon2 22W Laser Engraver Cutter

Ce graveur laser offre une précision de 0.1mm, une vitesse de gravure de 25000mm/min et des systèmes de surveillance triples. Utilisez le code coupon NNNFRCRF22 pour obtenir une remise supplémentaire de 14.13 euros sur le prix de 554.87 $. Découvrez ce produit ici.

Creality Ender-3 V3 SE 3D Printer

La Creality Ender-3 V3 SE 3D Printer est une machine sophistiquée capable d’une précision d’impression de 0.1mm et d’une vitesse d’impression maximale de 250mm/s. Grâce à sa carte mère silencieuse 32 bits, vous pouvez travailler sans perturbation. Utilisez le code coupon NNNFRV3SE ou NNNFRCEV3 pour obtenir ce produit à 169.00 $. En savoir plus sur ce produit ici.

OUKITEL BP2000 Portable Power Station

L’OUKITEL BP2000 est une batterie portable capable de produire une sortie AC de 2200W. Elle vient avec 2 packs de batteries OUKITEL B2000, la rendant idéale pour les utilisations intensives. Utilisez le code coupon NNNFROBP3 pour obtenir une remise supplémentaire sur le prix de 3119.00 $. En savoir plus sur ce produit ici.

OUKITEL BP2000 Portable Power Station + OUKITEL B2000 Battery Pack

L’OUKITEL BP2000 Portable Power Station est livrée avec un pack de batteries OUKITEL B2000, offrant une batterie LiFePO4 de 2048Wh/640000mAh. Capable d’une sortie AC de 2200W, d’une alimentation sans interruption de 2000W et d’une charge AC de 1800W, cette station d’énergie est idéale pour une utilisation intensive. Vous pouvez également l’étendre jusqu’à 7 packs de batteries pour une plus grande capacité. Utilisez le code coupon NNNFROBP2 pour obtenir une remise supplémentaire sur le prix de 2078.00 $. Pour plus de détails sur ce produit, cliquez ici.

FOSSiBOT F2400 Portable Power Station

La FOSSiBOT F2400 est une batterie portable qui offre une sortie solaire de générateur de 2400W. Il dispose de 3 prises CA RV pour car USB Type-C QC3.0 PD DC5521 et est capable de se charger rapidement en 1.5 heure. Utilisez le code coupon NNNFRFF pour obtenir une remise supplémentaire de 14.13 euros sur le prix de 834.87 $. Plus d’informations sur ce produit ici ici.

Xiaomi ROIDMI EVA Smart Robot Vacuum Cleaner

Ce robot aspirateur intelligent offre un nettoyage autonome de vos sols avec une puissance d’aspiration impressionnante de 3200Pa. Il est capable de balayer, de passer l’aspirateur et de laver les sols, le tout en un seul passage. Utilisez le code coupon GKB231150 et obtenez-le pour seulement 497.77 $. Pour plus de détails sur ce produit, cliquez ici.

Xiaomi ROIDMI EVE CC Robot Vacuum Cleaner

Le ROIDMI EVE CC de Xiaomi est plus qu’un simple aspirateur robot. C’est une solution de nettoyage 2-en-1 qui aspire et lave les sols, avec une puissante aspiration de 3800Pa et une batterie de 3200mAh pour une autonomie de 180 minutes. Utilisez le code coupon GKB231120 pour obtenir ce produit pour seulement 240.74 $. En savoir plus sur ce produit ici.

BMAX B7 Power Mini PC

Ce mini PC puissant est équipé d’un processeur Intel Core i7-11390H atteignant jusqu’à 5.0GHz, ce qui en fait un excellent choix pour les tâches intensives. Avec 16GB de RAM et un SSD de 1TB, vous pouvez être sûr d’une performance fluide et d’un stockage ample. Utilisez le code coupon GKB231125 pour l’acheter à seulement 307.02 $. Pour plus de détails, cliquez ici.

Proscenic P12 Handheld Cordless Vacuum Cleaner

Idéal pour nettoyer les sols durs et les tapis, c’est un aspirateur sans fil portable avec une puissance d’aspiration impressionnante de 33KPa et une batterie de 2500mAh pour un temps de fonctionnement de 60 minutes. Il dispose d’une brosse anti-enchevêtrement et d’un affichage LED tactile pour une expérience de nettoyage améliorée. Utilisez le code coupon 2311SH10G pour obtenir une remise supplémentaire sur le prix de 122.45 $. Découvrez ce produit ici.

JOYOR S10-S Electric Scooter

Ce scooter électrique présente une conception robuste et élégante, avec une vitesse maximale de 65Km/h et une autonomie allant jusqu’à 85KM. Il est équipé de pneus à air de 10 pouces et peut supporter une charge maximale de 120KG. En utilisant le code coupon NNNFRJSS, vous pouvez l’acheter pour 784.87 $. Pour plus d’informations, cliquez ici.

IENYRID M4 PRO S+ MAX Electric Scooter

Le scooter électrique IENYRID M4 PRO S+ MAX allie performance et durabilité, avec des pneus tout-terrain de 10 pouces, un moteur de 800W et une vitesse maximale de 45Km/h. L’incroyable batterie de 48V 20Ah permet une portée allant jusqu’à 75KM. Utilisez le code coupon NNNFRM4S pour l’obtenir à seulement 464.87 $. Pour en savoir plus sur ce scooter électrique robuste, cliquez ici.

KUKIRIN G2 MAX Electric Scooter

Le scooter électrique KUKIRIN G2 MAX est équipé d’un puissant moteur sans balais de 1000W, capable d’atteindre une vitesse maximale de 55Km/h. Il est muni de pneus hors route de 10*2.75 pouces et d’une batterie de 48V 20Ah pour une portée allant jusqu’à 80km. Utilisez le code coupon NNNFRG2M pour l’obtenir à seulement 660.87 $. Pour plus d’informations sur ce produit, cliquez ici.

N’oubliez pas que ces offres sont limitées dans le temps. Accédez à la page des offres pour découvrir d’autres excellents produits disponibles pendant la vente du 11.11.