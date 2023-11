Daihatsu me:MO : voiture électrique modulaire pouvant être assemblée avec des pièces imprimées en 3D

Avec l’apparition des voitures électriques, de nombreuses entreprises ont vu une opportunité de sortir des idées révolutionnaires… ou simplement stupides ! Ce projet peut osciller entre ces deux limites. Il s’appelle Daihatsu me:MO et c’est une mini voiture électrique modulaire qui peut être personnalisée avec une variété de pièces imprimées en 3D. Si vous n’êtes pas satisfait de ce que vous avez… imprimez autre chose !

Daihatsu me:MO est un concept… intéressant !

Le me:MO est un petit véhicule urbain du fabricant automobile japonais Daihatsu qui peut s’adapter à l’humeur ou aux phases de la vie de son propriétaire. Ce qui est intéressant, c’est que ce mini véhicule électrique modulaire à batterie peut être personnalisé avec différentes pièces imprimées en 3D pour lui donner un aspect unique et renouvelé, selon les besoins.

Selon la marque, le me:MO introduit un système modulaire pour les composants intérieurs et extérieurs, permettant non seulement de modifier le design, mais également de garantir la durabilité du véhicule à long terme. Cette innovation nous permet de créer des voitures avec des styles adaptables et des expériences agréables qui conviennent à différentes phases de la vie.

Sous le slogan « redéfinir la relation entre les voitures et les personnes« , le me:MO est l’un des quatre véhicules conceptuels présentés par le constructeur automobile au Salon de la Mobilité de Tokyo.

Personnalisable jusqu’à l’os

Le me:MO est un petit véhicule électrique compact à deux portes mesurant 2955 mm de long, 1475 mm de large et 1590 mm de haut. L’empattement total est de 1985 mm.

Daihatsu a réussi à obtenir cette flexibilité en construisant le me:MO avec une structure modulaire pour ses composants intérieurs et extérieurs, permettant des modifications qui vont au-delà de l’esthétique superficielle et englobent la forme fondamentale du véhicule. Cette stratégie conduit à la création d’une voiture ayant une durée de vie prolongée, car elle peut être personnalisée pour s’adapter aux différentes phases de la vie de son propriétaire, tout en conservant toujours un sens du style et du plaisir.

Selon Daihatsu, le me:MO s’efforce de fournir une expérience dynamique à ses propriétaires. Il permet aux conducteurs d’ajuster en temps réel le design du véhicule pour mieux s’adapter à leurs besoins en évolution. L’intérieur du me:MO est de manière unique adaptable, prenant en charge des configurations d’un seul siège pour les conducteurs individuels et des options de sièges élargies pour ceux ayant des besoins familiaux.

Daihatsu n’a pas fourni de détails sur le moteur, la batterie et l’autonomie du me:MO. S’il est un jour produit en tant que véhicule urbain, on s’attend à ce qu’il dispose d’un système de propulsion modérément puissant et d’une autonomie décente, pouvant atteindre 160 km.