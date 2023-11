Quelle est la marque de voitures électriques qui vend le plus? Voici la réponse

Tesla, BYD ou Volkswagen? Qui vend le plus?

Malgré le nombre croissant de marques de voitures électriques sur le marché, il est dominé par Tesla et ses propositions. Les marques chinoises continuent néanmoins de réaliser des volumes élevés de ventes, mais c’est celle-ci qui contrôle la grande majorité des marchés.

Cependant, même avec ce scénario historique, il y a eu un changement important au cours de ce dernier trimestre. BYD, une marque qui a fortement attaqué les marchés, a réussi à se rapprocher considérablement des ventes de Tesla et à se garantir une deuxième place qui pourrait bientôt s’améliorer.

Au cours du dernier trimestre, Tesla a vendu 435 059 voitures électriques. Cependant, le taux de croissance annuel de la production et des ventes était limité, s’élevant à 27%. Ce taux de croissance plus lent a permis à BYD de presque dépasser Tesla en termes de ventes de voitures électriques. L’entreprise chinoise a enregistré 431 603 ventes de VE, seulement 3 456 de moins que Tesla.

Pendant ce temps, le groupe Volkswagen a augmenté ses ventes de voitures électriques de 41% d’une année sur l’autre, atteignant 209 394 unités. Cela représente moins de la moitié des résultats de Tesla et BYD. Le constructeur allemand doit maintenant rester vigilant pour maintenir sa place sur ce podium.

Le marché des voitures électriques en effervescence

Au cours des neuf premiers mois de l’année, Tesla a vendu plus de 1,3 million de voitures électriques, tandis que BYD a dépassé le million. Le groupe Volkswagen représente environ la moitié du volume de BYD, avec plus de 500 000 unités vendues.

Pour référence, en 2022, Tesla a livré plus de 1,3 million de voitures électriques, soit une augmentation de 40% d’une année sur l’autre, BYD a vendu plus de 0,9 million avec une augmentation de 184%, et le groupe Volkswagen plus de 0,57 million avec une augmentation de 26%.