Hyundai ne donne aucun répit à Tesla et réduit drastiquement le prix de l’IONIQ 6

Hyundai est actuellement l’un des acteurs les plus puissants du marché des véhicules électriques. Plusieurs de ses véhicules conquièrent le segment avec des propositions de grande qualité et d’efficacité. En ce qui concerne le prix, l’entreprise sud-coréenne ne veut pas laisser échapper l’un de ses principaux concurrents, Tesla, et baisse considérablement le prix d’achat de l’IONIQ 6 de 2024. Il est maintenant possible d’acheter cette voiture électrique aux États-Unis pour environ 35 mille euros!

IONIQ 6 2024 sur les traces de la Tesla Model 3

Le marché des véhicules électriques continue de susciter une importante concurrence entre les fabricants et les prix sont un atout que chaque marque met en jeu dans différents segments. Tesla est l’une des marques qui bouleverse constamment ce marché et depuis le début de cette année, les véhicules de l’entreprise américaine ont déjà diminué de près de 10 mille euros. Cela met une pression sur les autres acteurs.

En réponse au récent ajustement des prix de la Tesla Model 3, Hyundai revoit à nouveau les prix et applique une nouvelle valeur beaucoup moins chère de 4 100 dollars pour le nouveau Hyundai IONIQ 6 2024 par rapport au modèle de l’année dernière. Hyundai déclare que le prix plus bas est dû aux « efficacités et à l’échelle de production ».

La version de base Hyundai IONIQ 6 SE Stand Range commence désormais à 41 600 dollars, mais ceux qui veulent attendre le modèle de 2024 pourront économiser ces quelques milliers de dollars.

Ainsi, avec cet ajustement, Hyundai propose son modèle de base IONIQ 6 de 2024 à un prix de 38 615 dollars. De plus, les différents niveaux de finition seront moins chers, permettant désormais d’acquérir de meilleures finitions pour environ 3 mille dollars.

Comment Hyundai parvient-il à proposer ces prix ?

Selon les informations d’un porte-parole de l’entreprise, dans une déclaration à Car and Driver, ces prix ne sont possibles que grâce aux « efficacités de production et à l’échelle ». En d’autres termes, Hyundai fabrique des véhicules électriques à moindre coût et peut transmettre ces économies aux acheteurs.

Ainsi, la version la moins chère de l’IONIQ 6 est la SE Standard Range RWD. Ce modèle à 38 615 dollars (environ 36 mille euros) est l’entrée de gamme et dispose d’une batterie de 53 kWh pour une autonomie estimée à 386 km.

Toutes les autres versions sont équipées d’une batterie plus grande de 77,4 kWh, offrant une autonomie estimée entre 435 et 580 kilomètres. L’IONIQ 6 RWD SE, avec une autonomie estimée à 580 km, commence à 43 565 dollars (environ 40 mille euros), tandis que l’ajout de la traction intégrale fait augmenter le prix à 47 065 dollars (environ 44 mille euros). Les deux modèles sont plus de 3 000 dollars moins chers que l’année dernière.

Les finitions supérieures, y compris les modèles SEL et Limited, sont 2 450 dollars moins chères que l’année dernière. Le SEL RWD 2024 commence à 43 565 dollars, tandis que le Limited peut être acheté pour 51 265 dollars. Les versions AWD bénéficient également de réductions à 49 895 dollars et 54 765 dollars chacune.

Cette nouvelle intervient après que Hyundai ait réduit les prix de location des véhicules électriques IONIQ 6 et IONIQ 5 en début de mois. L’entreprise sud-coréenne propose maintenant certaines des tarifs les plus bas depuis le lancement des modèles électriques.

Ces prix, actuellement offerts sur le marché américain, devraient être étendus au reste du monde dans un avenir proche, ce qui en réalité une excellente proposition pour ceux qui cherchent une voiture électrique de qualité et performante.