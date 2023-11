Fabricant chinois révèle le coût pour la planète de fabriquer sa nouvelle Polestar 4

La production d’une voiture électrique a encore une empreinte carbone supérieure à celle d’un modèle à moteur à combustion interne, principalement en raison des batteries qui la composent.

Malgré la disparité qui est atténuée pendant la durée de vie des modèles électriques, c’est encore un argument utilisé par ceux qui sont opposés à l’électromobilité.

Compte tenu de l’objectif des véhicules électrifiés et de ce que le monde attend d’eux, même s’il n’est pas encore consensuel, les fabricants investissent dans la mise en place d’un cycle de vie plus respectueux de l’environnement.

Maintenant, Polestar a publié la première Analyse du Cycle de Vie (LCA) de son nouveau modèle Polestar 4, révélant qu’il a l’empreinte carbone la plus faible de tous ses véhicules, à ce jour.

Polestar partage l’analyse de son modèle le moins polluant

Le document commence par expliquer que le Polestar 4 est produit dans l’usine SEA de Geely Holdings à la baie de Hangzhou, en Chine, qui combine de l’électricité verte avec un certificat d’énergie hydroélectrique I-REC et de l’électricité photovoltaïque collectée sur le toit de la structure.

Par ailleurs, il indique qu’une utilisation accrue de l’aluminium à faible teneur en carbone provenant de fonderies utilisant de l’électricité hydroélectrique contribue à réduire davantage l’impact climatique.

Les données concernant la proportion d’aluminium recyclé ont été incluses pour la première fois dans l’analyse. Ce composant représente 23/24% de l’empreinte carbone, tandis que l’acier et le fer représentent 20%, et les modules de batterie représentent la plus grande part de l’empreinte carbone de la production et du raffinage des matériaux, soit 36/40%.

Disponible initialement en Chine, la motorisation Standard range Single du Polestar 4 a une empreinte carbone de 19,4 tCO2e. En revanche, la version à motorisation Long range Single a une empreinte carbone de 19,9 tCO2e et la version à motorisation Long range Dual a une empreinte carbone de 21,4 tCO2e.

Pour soutenir notre objectif de zéro émission, nous avons défini des budgets carbone pour toutes nos voitures. Tout au long du développement du produit Polestar 4, son budget carbone a influencé tous les choix, des matériaux aux sources d’énergie de l’usine. la LCA nous permet de montrer que nous pouvons lutter pour le zéro net – une tonne de CO2e à la fois.

A déclaré Fredrika Klarén, responsable du développement durable chez Polestar.

Les LCAs de Polestar sont publiées depuis 2020 et prennent en compte une série de facteurs liés au cycle de vie d’une voiture : approvisionnement, fabrication et recyclage. De plus, elles résument l’impact climatique de leurs choix de manière simple et facile à comprendre.

De la perspective de Polestar, cette approche « permet aux consommateurs de prendre des décisions rapides et éclairées lors de l’achat d’une voiture ».