Mini désastre ? Musk déclare que Tesla envisage de produire 200 000 Cybertruck par an

Il y a seulement deux semaines, Musk a déclaré que Tesla avait « creusé sa propre tombe avec la Cybertruck ». Auparavant, le PDG avait déclaré que l’entreprise était capable de produire plus de 125 000 Cybertrucks par an. Maintenant, il corrige à nouveau les chiffres et vise 200 000 pick-ups électriques par an. Est-ce vraiment une « mini catastrophe » ?

Cybertruck est un accouchement difficile

Le PDG de Tesla, Elon Musk, a partagé plus d’informations sur les chiffres de production du très attendu Cybertruck lors de sa dernière apparition dans le podcast « Joe Rogan Experience » mardi.

Nous prévoyons de produire environ 200 000 par an au point de production – peut-être un peu plus, mais je ne peux pas insister davantage, car la fabrication est beaucoup plus difficile que la conception initiale.

Musk a déclaré à l’animateur du podcast lors d’une interview de près de trois heures.

Musk n’a pas donné de délai pour sa projection. Sa dernière évaluation est presque le double de la projection de l’entreprise en octobre, qui espérait produire plus de 125 000 Cybertrucks chaque année au cours de sa phase de production pilote.

On s’attend à ce que Tesla commence les premières livraisons de sa futuriste pick-up électrique ce mois-ci, après deux ans de retards dus à des problèmes, notamment des modifications de sa conception et de ses caractéristiques.

Une pick-up qui semblait avoir beaucoup de marché

Tesla a dévoilé le Cybertruck pour la première fois en novembre 2019, et Musk a déclaré à l’époque que l’entreprise avait reçu 250 000 précommandes en quelques jours. À l’époque, l’entreprise avait initialement fixé le prix de départ de la Tesla à 39 900 dollars (environ 38 000 euros). Le prix du véhicule est encore inconnu.

Musk a également partagé plus de détails sur le Cybertruck pendant le podcast, et a parlé d’une « version beast mode » du véhicule. Le Cybertruck de Tesla sera construit avec des panneaux en acier à l’épreuve des balles, et les personnes auront la possibilité de payer pour des vitres à l’épreuve des balles pour les fenêtres, a révélé Musk lors du podcast.

Ce n’est pas la première fois que Musk parle de la difficulté de produire le Cybertruck.

Nous avons creusé notre propre tombe avec le Cybertruck.

A-t-il déclaré lors de la réunion des résultats du troisième trimestre de Tesla en octobre, qu’un analyste a qualifié de « mini désastre ». Il a expliqué que sa production nécessite une quantité « impressionnante » de travail parce que « c’est la nature de la nouveauté ».

Si nous voulons faire quelque chose de radical et innovant et quelque chose de vraiment spécial comme le Cybertruck, cela est extrêmement difficile car il n’y a rien à copier.

a déclaré Musk lors de l’événement de présentation des résultats.

Le cours des actions de Tesla a clôturé en hausse de 1,8 %, à 200,84 dollars chacune, mardi. Il est intéressant de noter la valorisation annuelle. Ces actions ont augmenté de 63 % jusqu’à présent cette année.