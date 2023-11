Voiture électrique à vitesses manuelles ? Toyota va produire et ajouter le bruit du moteur

Toyota ne veut pas se débarrasser complètement des voitures thermiques et semble tout faire pour maintenir ce que de nombreux conducteurs apprécient le plus : les vitesses manuelles. Le constructeur japonais travaillerait sur cette technologie depuis plusieurs années et en réalité, les premiers brevets à ce sujet datent de 2017.

Dans un futur qui s’annonce dominé par les voitures électriques, équipées de boîtes automatiques, Toyota prévoit de développer une sorte de boîte de vitesses manuelle, y compris une pédale d’embrayage, et d’assurer les sons du moteur, même artificiels. Cette innovation n’a jamais été vue dans une voiture électrique et est de plus en plus proche de devenir réalité.

Pendant le salon Japan Mobility Show, au Centre technique de Shimoyama de Toyota, InsideEVs a pris le volant d’une Lexus UX 300e électrique, équipée d’un levier de vitesses à six rapports et d’un embrayage. Cette « idée folle » s’est révélée « amusante à conduire », a déclaré le rédacteur en chef Patrick George.

La boîte de vitesses manuelle pour voitures électriques, dont la production a déjà été confirmée pour certaines voitures Toyota et Lexus, simule la façon dont une transmission manuelle fournit de la puissance et du couple grâce à un levier de vitesses et une pédale d’embrayage.

L’idée est venue à Yoichiro Isami, un jeune ingénieur de la marque, qui trouvait la conduite d’une voiture électrique, avec des vitesses automatiques, un peu ennuyeuse.

Avec ce système, j’adore la voiture électrique.

La boîte de vitesses manuelle pour voitures électriques en cours de développement par Toyota n’est pas une véritable transmission manuelle : l’entreprise japonaise a créé un système et l’a connecté à un logiciel qui module artificiellement la quantité de couple que le moteur électrique envoie aux roues.

Les ingénieurs ont également ajusté la programmation du moteur, en installant un système sonore artificiel qui sort des haut-parleurs intérieurs de l’habitacle. Ce dernier sera une caractéristique distinctive de leurs futures voitures électriques, capable d’ajuster les sons « sur demande » du conducteur.

La configuration ressemble vraiment à une véritable boîte manuelle. La voiture bouge légèrement vers l’avant et vers l’arrière lorsque je change de vitesse et a un frein moteur lorsque je rétrograde, tout comme une voiture à essence manuelle.

Cela a été partagé par le conducteur, qui n’a pas été autorisé à dépasser les 100 km/h, sur demande expresse des ingénieurs de Toyota.

Il est également possible pour les conducteurs de passer en mode automatique pour leur voiture électrique, s’ils le souhaitent, en gardant les sensations de conduite pour des moments spécifiques, comme par exemple en cas de trafic réduit.