Intérieurs trop simples dans les Tesla Model ? Ce conducteur a résolu le problème facilement

Ceux qui entrent pour la première fois dans une Tesla remarquent immédiatement une grande différence par rapport à la norme de l’industrie. La marque a retiré tout ce qu’elle considère comme superflu et n’a conservé que l’essentiel nécessaire à la conduite.

Cette approche, en plus d’être esthétique, a également un objectif qui n’est pas visible immédiatement pour tous les conducteurs. En supprimant les boutons et autres moyens physiques de contrôle des fonctionnalités, Tesla garantit que les coûts de production diminuent et, en même temps, rend l’assemblage des voitures plus simple.

Il faut avouer que tout le monde n’apprécie pas cette philosophie minimaliste et la preuve en a été apportée par un conducteur d’un Model Y, qui a décidé de prendre les choses en main. Fatigué de devoir contrôler de nombreuses fonctionnalités directement sur l’écran, il a décidé d’ajouter les boutons dont il avait besoin à sa voiture.

This Chinese guy made a panel of physical buttons connected to the control unit port in his Tesla. You have buttons for pretty much every major function. This device completely defeats the purpose of minimalism. What do you think? pic.twitter.com/hngjS7Fgq3

— Ray (@ray4tesla) 19 octobre 2023