voitures électriques à la casse avec peu de kilomètres. Est-ce vrai ?

Internet est un vaste réseau d’informations, mais aussi de désinformation (ou d’informations inappropriées). Il circule de nombreuses nouvelles, notamment sur les réseaux sociaux, concernant les voitures électriques. L’une d’entre elles concerne le fait que les voitures électriques sont mises à la casse avec peu de kilomètres. Est-ce vrai?

Voitures électriques : des solutions de réparation et de diagnostic sont nécessaires

Malgré les systèmes avancés d’aide à la conduite (ADAS) et les technologies de sécurité passive installées sur les véhicules électriques à batterie (BEV) les plus récents, ces derniers ne sont pas exempts de risques ou d’incidents. En raison de la nature émergente de l’industrie, les réclamations liées aux incidents impliquant des BEV sont actuellement environ 25,5% plus coûteuses que leurs équivalents à essence et peuvent prendre environ 14% de temps supplémentaire pour être réparées. Les collisions impliquant un BEV peuvent être catastrophiques pour le véhicule.

Le rapport de Thatcham Research souligne les risques liés à l’adoption de véhicules électriques à batterie, indiquant que les batteries BEV représentent une part substantielle de la valeur d’origine du véhicule et ont donc rapidement un impact négatif sur le modèle économique de réparation des véhicules.

Bien qu’il existe un nombre relativement faible de BEV sur le marché (pour le marché du Royaume-Unis), il y a un manque compréhensible mais préoccupant de solutions de réparation et de diagnostics accessibles ou disponibles après un accident.

Sans changements significatifs, il est très probable que les coûts des sinistres continuent d’augmenter de manière disproportionnée. Une grande partie de l’industrie de l’assurance automobile n’a pas encore adapté aux défis de l’adoption généralisée des BEV, et les implications restent non quantifiées en termes de capacité de réparation, de formation et de compétences, de coûts et de durabilité tout au long de la vie des BEV. Ce manque de prise de conscience signifie que de nombreuses BEV sont souvent considérées comme irréparables, entraînant une amortissement prématuré en raison du coût élevé de la batterie et du manque de valeur que l’écosystème du Royaume-Unis peut en tirer.

En tenant compte de ce qui a été dit, l’étude conclut qu’en effet, certaines voitures électriques avec batterie sont mises à la casse. Cependant, cela n’arrive que lorsque la réparation de la batterie est totalement irréalisable. L’étude souligne également que l’industrie doit s’adapter à ce « nouveau » segment automobile.