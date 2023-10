Agence de l’énergie met en garde contre la dangereuse dépendance de l’Europe vis-à-vis du pétrole

Nous avons suivi l’évolution positive de l’électrification, avec de plus en plus de propositions émergentes et de plus en plus de consommateurs qui les achètent par la suite. Cependant, malgré les incitations et la rhétorique autour des voitures électriques, il existe de nombreux autres besoins quotidiens qui sont satisfaits par le pétrole.

Des secteurs tels que l’agriculture et les transports dépendent encore largement des combustibles fossiles, ce qui signifie que beaucoup de ce que nous mangeons et presque tout ce que nous achetons dépend, d’une manière ou d’une autre et à un certain moment de la chaîne de valeur, de l’utilisation du pétrole.

L’Europe peut subir les conséquences de la dépendance au pétrole

Le dernier rapport publié par l’AIE se concentre sur la tension qui se fait déjà sentir sur le marché européen du pétrole, avec des stocks inférieurs à la moyenne à l’approche de l’hiver.

Le rapport mentionne des problèmes tels que les contraintes de capacité dans les raffineries du monde entier et le risque d’une rupture de l’approvisionnement en combustible en provenance du Moyen-Orient.

En plus de cela, d’autres facteurs contribuent à intensifier le problème, tels que la réduction de la production pétrolière de l’Arabie saoudite, qui est passée de 11 à moins de 9 millions de barils de pétrole brut par jour, ainsi que l’embargo contre la Russie. Selon l’AIE, ces éléments limiteront encore plus l’offre au dernier trimestre de 2023 et au début de 2024.

Comme le souligne The New York Times, le marché pétrolier est confronté à un grave problème qui, bien qu’il puisse avoir un impact limité sur le marché, se sont produits en même temps et ont créé une situation qui pourrait devenir contraignante, surtout pour des marchés aussi dépendants de l’énergie que l’Europe.