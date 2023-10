Tesla a déjà dépassé la marque d’1 million de voitures électriques vendues en Europe

1 million de voitures électriques vendues

Beaucoup avant d’avoir son Gigafactory à Berlin, Tesla avait déjà une forte présence en Europe. Elle importait ses voitures sur ce continent, ce qu’elle fait encore pour certains de ses modèles, garantissant ainsi à tous ses clients l’offre de tous ses modèles de voitures électriques.

Maintenant, elle révèle enfin comment elle a évolué et annonce qu’elle a déjà atteint le million de voitures électriques vendues en Europe. L’entreprise explique qu’il s’est écoulé 14 ans depuis que les premiers Tesla Roadsters ont été livrés aux clients sur ce continent.

Il y a 14 ans, nous avons livré la première Tesla Roadster aux clients en Europe. Aujourd’hui, nous atteignons 1 million de véhicules Tesla sur les routes d’Europe. Merci à nos propriétaires et à nos supporters de nous aider à accélérer la transition vers une énergie durable ! ❤️ pic.twitter.com/ewEcRgTZnb — Tesla Europe (@teslaeurope) 20 octobre 2023

Tesla continue de croître en Europe

Après le Roadster original, Tesla a vendu le Model S, le Model X, le Model 3 et le Model Y en Europe, après que les Model S et Model X mis à jour aient été introduits. Le Model 3 et le Model Y représentent la plus grande part de ce volume de ventes.

En combinant le million de voitures électriques vendues en Europe avec le jalon de production récemment atteint de 5 millions d’unités à l’échelle mondiale, nous avons une information importante. Nous pouvons constater que l’Europe est responsable d’environ un cinquième des ventes totales de Tesla sur la planète.

Le futur promet beaucoup plus pour la marque

L’expansion réussie de Tesla en Europe est une grande menace pour les fabricants automobiles locaux. Les statistiques de vente montrent déjà que la marque a placé deux modèles en tête de la liste des voitures électriques les plus vendues en Europe. En tant que marque, Tesla a conquis plus de 12% du segment des voitures électriques.

Avec un rythme de vente élevé, il est certain que cette situation changera très prochainement. Tesla a un taux de vente supérieur à 300 000 par an, ce qui signifie que nous n’aurons pas à attendre longtemps avant que plus d’un million d’unités ne soient sur les routes.