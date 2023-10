Stella Terra: Des étudiants créent un véhicule solaire capable de parcourir 1000 km

Le secteur automobile, tout comme d’autres secteurs, est en constante évolution et innovation. Un groupe d’étudiants a créé un véhicule solaire qui a réussi à parcourir 1 000 km à travers le désert, les rivières asséchées et les chemins de montagne. Aucune station de recharge n’a été nécessaire.

Stella Terra: 1000 km sans aucun type de chargement…

Les étudiants de l’Université technique d’Eindhoven (TU/e) ont réussi à effectuer avec succès un test drive exigeant au Maroc avec leur nouveau véhicule solaire. Le véhicule solaire appelé Stella Terra a réussi à parcourir 1000 km sans aucun type de chargement.

D’après ce que l’on sait, cette voiture a parcouru des lits de rivières asséchées, des forêts denses, des chemins escarpés en montagne et des sables mouvants du désert.

Britt van Hulst, responsable financier du projet, a déclaré que…

Nous avons testé de manière exhaustive la Stella Terra. Nous avons commencé au nord du Maroc et avons parcouru plus de mille kilomètres à travers différents paysages pour terminer notre voyage dans le Sahara – toujours avec l’énergie du soleil. La Stella Terra est la première voiture tout-terrain au monde alimentée par l’énergie solaire. Elle est suffisamment robuste pour naviguer non seulement sur des routes pavées, mais aussi sur des terrains accidentés.

Selon la Sic Notícias, la Stella Terra, avec deux places et homologuée pour un usage routier, utilise l’énergie solaire à travers des panneaux installés sur le toit, ce qui leur confère une autonomie énergétique, avec une autonomie de plus de 630 kilomètres par jour ensoleillé et une autonomie tout-terrain d’environ 550 km, selon le terrain. En savoir plus ici.