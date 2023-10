Le Cybertruck de Tesla a été criblé de balles « à la manière d’Al Capone », révèle Elon Musk

Elon Musk a promis, à la fin de 2019, que la Cybertruck serait un pick-up différent, audacieux et avec des détails de construction insolites. En réalité, il a même promis un véhicule électrique « à l’épreuve des balles »… littéralement. Depuis lors, son développement n’a pas été facile, amenant même le PDG de Tesla à critiquer vivement le véhicule actuellement en phase de tests. Maintenant, Musk révèle que la Cybetruck a été soumise à des tests à l’épreuve des balles. La vidéo parle d’elle-même!

Le Tesla Cybertruck a été soumis à des tests à l’épreuve des balles « à la manière d’Al Capone » avec une mitrailleuse Thompson « une Tommy Gun », a révélé le PDG Elon Musk lors du X.

Une vidéo partagée par un membre du Tesla Owners Club de Silicon Valley a montré un Cybertruck roulant sur l’autoroute avec ce qui semblait être environ 40 à 50 trous de balle sur le côté conducteur du véhicule.

Le PDG Elon Musk a révélé que le Cybertruck avait un « chargeur de tambour entier d’une Tommy » vidé dans la porte du conducteur « à la manière d’Al Capone », ce qui a démontré que le pick-up maintiendrait les occupants en sécurité, car aucune balle n’a pénétré dans la cabine.

Des tests extrêmes sur la Cybertruck, un véhicule extrême

En 2019, lorsque Musk et le designer en chef de Tesla, Franz von Holzhausen, l’ont présenté au public, l’équipe a tenté de démontrer la durabilité et la sécurité du véhicule en le frappant sur le côté avec un marteau, ainsi qu’avec une boule d’acier, ce qui a abouti à une vitre brisée… mais c’est une autre histoire!

Tesla a enregistré plusieurs parties de la Cybertruck pour qu’elle puisse résister à une extrême durabilité. Un brevet a révélé que le verre du Cybertruck serait plus durable et plus résistant que tout ce qui est actuellement proposé sur le marché. Il offrirait une probabilité de 10% de défaillance avec un impact de 2 J.

Lorsque le Cybertruck est apparu dans l’émission Jay Leno’s Garage en 2021, Musk a été interrogé par l’ancien animateur sur la raison pour laquelle quelqu’un voudrait des vitres blindées à l’épreuve des balles sur sa voiture électrique.

Parce que c’est méchant et super cool. Vous voulez que votre pick-up soit à l’épreuve des balles, n’est-ce pas?

A déclaré Musk.

Le PDG de Tesla a déjà laissé entendre par le passé que la Cybertruck serait le meilleur en matière de technologie de protection contre l’apocalypse, suggérant ironiquement que des accessoires tels que le lance-flammes de la Boring Company seraient disponibles.

Cependant, nous pouvons voir qu’elle survivrait à certaines conditions incroyablement périlleuses, y compris une zone de guerre, apparemment.