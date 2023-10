La Corée du Nord a des infiltrés dans les entreprises technologiques américaines pour financer son programme nucléaire

La Corée du Nord vit sous un bouclier, de sorte que le monde en sait très peu sur ce qui s’y passe. Bien que la situation du pays ne soit pas, selon les experts, la plus favorable socialement et économiquement, le régime de Kim Jong-un possède la quatrième plus grande armée active – derrière seulement la Chine, l’Inde et les États-Unis. Elle possède également des armes nucléaires.

Le secret entourant la Corée du Nord soulève de nombreuses questions sans réponse, notamment la manière dont le pays se procure des fonds pour financer ses projets militaires.

La Corée du Nord a infiltré des entreprises technologiques américaines

Le FBI et le département de la Justice américain ont annoncé que la Corée du Nord a développé, depuis des années, un plan complexe pour collecter des fonds auprès d’entreprises américaines afin de financer son programme de missiles balistiques.

Comme expliqué par l’Associated Press, la clé de cette affaire réside dans le travail à distance : les citoyens nord-coréens utilisaient de fausses identités pour postuler à des emplois dans le secteur des technologies de l’information (TI).

Une fois à l’intérieur des entreprises américaines, ils envoyaient une partie de leur salaire en Corée du Nord afin de couvrir les coûts des ambitions militaires du pays.

Le FBI affirme avoir des preuves que certains d’entre eux, en plus de travailler pour des entreprises technologiques, ont infiltré des réseaux informatiques et volé des informations confidentielles.

Selon des documents du département de la Justice, le plan profondément enraciné de la Corée du Nord consistait à envoyer des milliers de travailleurs en Chine et en Russie, afin qu’ils puissent travailler à distance pour des entreprises américaines.

On peut dire qu’il y a des milliers de travailleurs nord-coréens en TI qui font partie de cela.

A déclaré Rebecca Wu du FBI.

De plus, ces travailleurs trompaient également leurs employeurs en leur faisant croire qu’ils vivaient aux États-Unis bien qu’ils travaillent à distance.

À l’heure actuelle, la justice américaine a saisi un peu plus de 1,5 million de dollars, ce qui laisse penser que l’enquête ne fait que commencer.