La turbulence lors des voyages en avion pourrait prendre fin grâce à une nouvelle technologie

Oui, il est évident qu’il y a plus de turbulences affectant les vols et les recherches concluent que la turbulence mortelle en air pur connaît une tendance croissante à mesure que le climat change. Face à cela, une technologie a été développée qui pourrait réduire cet événement de plus de 80%.

Les turbulences pourraient « disparaître » des registres des vols

Les capteurs montés sur les ailes détectent de petites variations de pression de l’air le long du corps de l’avion et modifient les ailes de manière appropriée.

Tout le monde aspire à un voyage confortable, quel que soit le moyen de transport. En ce qui concerne les voyages en avion, les turbulences auxquelles l’aéronef est soumis peuvent nuire à la fois au véhicule et au passager. Les raisons sous-jacentes sont généralement les différences de pression atmosphérique, les courants-jets, l’air autour des montagnes, les fronts météorologiques froids ou chauds ou les orages.

Plusieurs études ont conclu que les turbulences augmentent en raison des changements climatiques, mais une entreprise autrichienne prétend avoir développé un système pour résoudre ce problème à plus grande échelle. L’entreprise basée à Vienne vise à atténuer les conséquences des turbulences grâce à la surveillance, la prévision et la gestion des turbulences à l’aide d’un mélange de capteurs, de commandes et de logiciels de contrôle de vol.

Selon l’entreprise, son système d’annulation des turbulences est « capable de réduire de plus de 80% les charges de turbulences ressenties par les passagers en utilisant des déflections de surface de commande qui s’opposent aux turbulences« , selon son site Web.

Imite le vol d’un oiseau

Le système se compose de tiges de deux mètres de long avec des capteurs fixés sur les ailes de l’avion. L’équipement détecte de petites fluctuations de pression de l’air le long des différentes parties de la carlingue de l’avion. Elle ajuste les ailes de manière appropriée – de la même manière que les plumes d’un oiseau le stabilisent dans l’air.

Les données collectées sont traitées par un « Programme de suppression des turbulences » qui décide des surfaces de commande de l’aéronef pour contrer les turbulences en millisecondes.

La pression de l’air est mesurée différenciellement et, avec cela, nous pouvons lire la direction du flux d’air, essentiellement, et à partir de la direction du flux d’air, nous pouvons prévoir la direction de la turbulence ainsi que son ampleur.

A déclaré à The Messenger Yves Remmler, chef de projet de Turbulence Solutions.

La technologie est également destinée aux vols en plein air, plutôt qu’au décollage et à l’atterrissage. Remmler affirme qu’elle peut compenser une légère turbulence dans l’air en ajoutant une demi-force G. Selon l’entreprise, les vols d’essai avec des avions de démonstration équipés d’équipages ont déjà confirmé les effets positifs, aidant à réduire de plus de 80% les charges de turbulences ressenties par les passagers.

Selon l’entreprise, les ajustements continus du système sont distincts des interventions du pilote, ils peuvent donc être annulés à tout moment et n’interfèrent pas avec les commandes de vol normales.

Coût de la turbulence

Selon une nouvelle recherche, la turbulence mortelle en air pur connaît une tendance croissante à mesure que le climat change. De 1979 à 2020, la durée totale annuelle de turbulences graves dans un endroit typique au-dessus de l’Atlantique Nord, l’une des routes aériennes les plus fréquentées au monde, a augmenté de 55%.

Pour contrer cela, les compagnies aériennes doivent commencer à anticiper l’augmentation des turbulences, qui coûte au secteur entre 150 et 500 millions de dollars par an, rien qu’aux États-Unis. Le coût est attribué à l’augmentation du temps de vol associée à la navigation dans ces turbulences à travers des détours et des vitesses plus faibles. De plus, l’usure des aéronefs lorsqu’ils sont confrontés à ces perturbations entraînerait des dépenses de maintenance supplémentaires.

Les technologies proposées par Turbulence Solutions pourraient être l’action nécessaire pour contrer ce phénomène croissant. Cependant, il faudra un temps considérable avant que cette technologie ne soit accessible aux jets commerciaux.