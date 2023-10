Tesla réclame une réparation d’une valeur de 20 000 € pour « conduite sous la pluie »

Un couple écossais rend leur histoire publique en raison de leur mécontentement face à la situation.

Récemment, lors d’une journée pluvieuse, Johnny Bacigalupo et Rob Hussey sont sortis dîner à Édimbourg. Tout allait bien, jusqu’à ce que, après le repas, lorsqu’ils voulaient rentrer chez eux, leur Tesla Model S refuse de démarrer.

Comme ils l’ont raconté à Edinburgh Live, ils ont attendu près de cinq heures pour qu’une dépanneuse de Tesla arrive, et en plus de cela, l’assistance clientèle était moins serviable qu’ils ne le pensaient.

Après quelques appels difficiles et une tentative de collecte infructueuse, notre voiture a été récupérée par une entreprise agréée pour la collecte de Tesla et livrée à Tesla Edimbourg vers 1 heure du matin. Après mes plaintes, nous avons reçu un appel le mercredi à 17h30, nous disant que la batterie avait été endommagée à cause de l’infiltration d’eau et que malheureusement cela n’était pas couvert par la garantie de 8 ans, donc la réparation pourrait coûter environ 17 500 £. Ai-je voulu continuer? J’étais stupéfait et je n’arrivais pas à trouver les mots.

Johnny Bacigalupo a partagé, admettant avoir été perplexe devant le devis d’environ 20 000 euros qui lui avait été donné pour le remplacement de la batterie de sa Tesla. Après tout, il s’attendait à ce que la réparation coûte entre 500 et 1 000 livres sterling.

Tesla Edimbourg a expliqué au couple que la faute « n’était pas nécessairement » de leur part, mais que le fabricant n’était pas tenu de couvrir les frais de garantie.

Jusqu’à présent, cela a été un service désastreux et le stress et les inquiétudes qui en résultent sont insupportables. J’ai dit au directeur: « Donc, selon moi, les Tesla ne conviennent pas à leur objectif en Écosse? »

Bacigalupo a révélé qu’il n’aurait pas pris la peine d’acheter une voiture s’il savait que le service client serait si mauvais.

C’est une autre histoire parmi tant d’autres impliquant Tesla. Entre expériences positives et négatives, nous découvrons les avantages et les inconvénients, et la marque, qui opère sur un marché en phase embryonnaire, cherche à s’améliorer.