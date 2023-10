Saviez-vous? Les voitures avec e-fuel polluent cinq fois plus que les voitures électriques

Même si les objectifs pour la fin des voitures à moteur à combustion dans l’UE sont définis, il reste encore de la place pour le maintien de l’e-carburant. Les grandes marques veulent miser sur ce carburant pour compenser l’arrivée des voitures électriques. Une nouvelle étude montre désormais que les voitures électriques polluent cinq fois plus que les voitures électriques.

Les voitures à e-fuel polluent cinq fois plus

L’Allemagne a poussé l’Union européenne à modifier les règles préétablies. Cela a conduit à l’acceptation que les voitures équipées de moteurs à combustion conventionnels soient assimilées à des véhicules électriques à partir de 2035, à condition qu’elles brûlent exclusivement de l’e-fuel.

Malgré son approbation, il y a une discussion autour du niveau de réduction des gaz à effet de serre (GES) que ces carburants doivent atteindre. Actuellement, l’e-fuel n’a besoin d’atteindre qu’une limite de réduction des émissions de GES de 70% par rapport aux combustibles fossiles, selon la méthodologie de la Directive sur les énergies renouvelables (RED) de l’UE.

Une analyse présentée montre que les voitures à e-fuel émettent 61 gCO2e/km en 2035 selon le système actuel de carburant électronique RED. Cela contraste avec les voitures électriques, qui n’émettent que 13 gCO2/km lorsqu’elles sont chargées avec de l’électricité du réseau moyen de l’UE en 2035.

Les véhicules électriques restent la solution

Dans le cadre d’un tel système, les voitures à e-fuel seraient considérées comme neutres en termes de CO2, mais émettraient toujours environ cinq fois plus d’émissions de CO2 que les voitures électriques équivalentes. De plus, les voitures à essence émettent des polluants atmosphériques, y compris des oxydes d’azote toxiques (NOx) et des particules cancérigènes.

Les e-fuels sont des carburants synthétiques produits à partir de la combinaison de gaz d’hydrogène (H2) et de dioxyde de carbone (CO2). Créés par un processus chimique, ils sont produits sans pétrole, mais finissent par générer un carburant qui peut avoir des caractéristiques similaires à l’essence ou au diesel.

Contrairement aux carburants fossiles et aux biocarburants, les carburants synthétiques peuvent être neutres en termes d’émissions s’ils sont produits uniquement à partir d’énergies renouvelables. Un autre avantage est que leur combustion est presque neutre en suie, ce qui entraîne une réduction souhaitable des coûts de traitement des gaz d’échappement.

