Deux électriques Mercedes-Benz se sont percutés de front et le résultat pourrait surprendre

Une collision entre deux voitures électriques, avec tout le poids et la structure renforcée pour supporter les nouvelles technologies, a eu lieu frontalement. Les mannequins, féminins, minces et de petite taille, se sont relativement bien débrouillés lors d’un accident avec des dommages considérables, mais programmés. Mercedes-Benz affirme que c’était le premier test de collision au monde impliquant deux véhicules électriques purs.

‘);

}else{

document.write( »);

}//–>

Mercedes-Benz a heurté deux véhicules électriques

Nous entrons dans une ère compliquée, avec des scénarios hybrides sur les routes. Nous avons de plus en plus de voitures électriques mélangées aux voitures thermiques. Il y a de nombreux nouveaux facteurs de conduite qui pourraient surprendre les conducteurs. De plus, les voitures électriques sont dures, afin de protéger les batteries en particulier. Alors, à quoi ressemble une collision entre deux voitures électriques ?

Eh bien, le constructeur automobile allemand a voulu aller « au-dessus et au-delà » des exigences légales pour découvrir ce qui se passe lorsque deux véhicules électriques entrent en collision frontale, c’est pourquoi il a effectué un test de collision entre un SUV EQS 450 et un EQA 300 au Centre de technologie du groupe pour la sécurité des véhicules à Sindelfingen, en Allemagne.

Le SUV électrique, pesant 3 tonnes, et son petit frère, pesant 2,2 tonnes, ont été lancés l’un contre l’autre à 56 kilomètres par heure avec une superposition frontale de 50% – une collision déplacée plutôt qu’une collision parfaitement alignée – pour reproduire des accidents courants sur les routes rurales, tels que des obstacles lors des dépassements, a déclaré le constructeur automobile.

Il y avait au total quatre mannequins, chacun équipé de jusqu’à 150 capteurs. Après l’accident, les ingénieurs de Mercedes-Benz ont découvert un faible risque de blessures graves ou mortelles. Le test en conditions réelles a corroboré ce que les ingénieurs avaient découvert lors de nombreuses simulations informatiques avant le test. Le plus important est que le système haute tension s’est automatiquement désactivé et que les batteries des deux VE sont restées intactes.

Vidéo originale

Dommages considérables, mais vies préservées

Sur les images cinématographiques en ralenti ci-dessus, on peut voir comment l’EQA récupère de manière plus agressive après avoir heurté le SUV EQS, plus grand et plus lourd. Au fur et à mesure de la collision, les débris des pare-chocs, des capots et des structures de collision avant sont projetés violemment sur le site, tandis que les airbags sont déclenchés presque instantanément. De manière cruciale, l’habitacle des passagers reste également intact.

Les zones de déformation avant des véhicules sont conçues pour absorber l’énergie de l’impact, c’est pourquoi elles semblent détruites lors de la collision. Lorsque la majeure partie de l’énergie cinétique est dissipée dans les zones de déformation, le risque de propagation de l’énergie vers l’habitacle des passagers est réduit. Bien sûr, cela varie en fonction de la nature et des circonstances d’un accident.

Pour rappel, les deux véhicules électriques ont une classification de sécurité Euro NCAP cinq étoiles, mais ils n’ont pas encore été testés par la National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) et l’Insurance Institute for Highway Safety (IIHS).

Cependant, un faible risque ne signifie pas aucun risque, et les résultats d’un accident contrôlé ne sont pas indicatifs des nombreux autres scénarios du monde réel. Mais, pour le crédit de Mercedes-Benz, la récente initiative est un pas positif vers une prise de conscience accrue de la sécurité des véhicules électriques, alors qu’un nombre croissant de voitures avec des batteries lourdes et des systèmes haute tension arrivent sur les routes du monde entier.

Les tests de collision de cette nature peuvent aider les constructeurs automobiles à évaluer la sécurité des composants haute tension et des batteries à haute densité énergétique, à comprendre comment ces composants se comportent dans des circonstances extrêmes et peuvent être cruciaux pour assurer la sécurité des occupants et des secouristes. Nous avons déjà vu à plusieurs reprises à quel point il est difficile d’éteindre les incendies de véhicules électriques en raison des fuites thermiques.

Notre objectif d’ici 2050 n’est pas seulement de réduire à zéro le nombre de passage sur la route et de diviser par deux le nombre de passage sur la route et de blessures graves d’ici 2030 par rapport à 2020. Notre objectif d’ici 2050 est également d’éliminer les accidents impliquant un véhicule Mercedes-Benz.

A déclaré Markus Schäfer, directeur de la technologie et membre du conseil d’administration de Mercedes-Benz Group AG.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :