Tesla ouvre son application à tous, avec une nouvelle API officielle pour les développeurs

Nouvel outil pour les programmeurs

Depuis de nombreuses années, les programmeurs demandaient à Tesla de leur fournir les outils nécessaires pour travailler. Ils voulaient avoir accès à toute la structure et à l’information des voitures afin que les utilisateurs puissent avoir accès à de nombreuses informations et même contrôler certains éléments.

En réalité, la marque avait déjà une API disponible, mais elle était peu documentée et loin d’être une offre officielle avec support. Maintenant tout change, avec l’arrivée de cette nouvelle proposition, qui pour le moment reste limitée, mais qui devrait être renforcée avec de nouvelles fonctionnalités très prochainement.

L’API ouvrira l’accès à de nouvelles applications

Cela permettra la création d’applications natives sur tous types d’appareils, des ordinateurs aux téléphones mobiles, en passant par les montres et autres dispositifs. Cela sera fait selon les exigences définies par Tesla elle-même. La marque veut que toutes les applications actuelles soient mises à jour d’ici le début de l’année 2024.

Un avantage clair que cette API apporte est la possibilité de créer quelque chose que Tesla n’a pas encore et qui devient de plus en plus un domaine d’intérêt. Nous parlons d’un store d’applications, un espace que Google commence déjà à contrôler avec son nouveau système dédié aux voitures, Android Automotive.

Tesla donnera accès aux données des voitures

Pour le moment, cette API ne permet que de faire ce qui peut déjà être fait dans l’application mobile de la marque. Nous parlons d’ouvrir la voiture, de contrôler la charge, de la climatiser et d’autres actions. La voiture pourra également communiquer avec l’API en envoyant des données. Cela limite les possibilités, mais permet de créer des applications sur des systèmes d’exploitation où Tesla n’est pas présent, comme les ordinateurs ou les montres intelligentes.

Les programmeurs ont déjà accès sur le site de Tesla à la structure de code que leurs applications doivent respecter pour être compatibles. Ainsi, ils peuvent obtenir des données sur les voitures et d’autres informations, telles que l’autonomie, la configuration intérieure, et bien plus encore. Il appartient désormais à la créativité des programmeurs de créer les applications les plus intéressantes qui utilisent la nouvelle API de Tesla.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :