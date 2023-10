Citroën ë-C3 2024… oui, voici encore une électrique à moins de 25 000 euros.

À un moment où les marques automobiles se mettent en ligne pour présenter les nouveautés à venir début de l’année prochaine, la question que de nombreux conducteurs se posent est de savoir si les voitures électriques vont rester aussi chères. Eh bien, Citroën vient de sortir une bande-annonce qui laisse présager un changement des anciennes habitudes. Le nouveau Citroën C3 2024 arrive avec un prix plus « abordable » pour les Portugais.

Citroën ë-C3: Encore une voiture électrique « pas cher »

Le réseau social X et Instagram ont été choisis par Citroën pour mettre fin au « suspense » ce dernier vendredi. Ainsi, la marque française de voitures a annoncé le lancement de l’attendue e-C3. Le Portugal découvrira la nouvelle voiture électrique le mardi prochain, le 17 octobre, à 12h00.

Quoi de neuf ?

Des informations non-officielles et d’autres partagées par la marque elle-même ont fait surface. Comme nous l’avions vu sur la première photo teaser de Citroën en juillet dernier, la société nous a montré l’avant de la nouvelle C3. On pouvait y voir une image rouge et noire, où les phares lumineux de la nouvelle voiture électrique se démarquent, avec un nouveau logo redessiné au centre.

Le véhicule sera basé sur le concept OLI, qui se distingue par l’utilisation de matériaux plus récents et plus légers, permettant non seulement de réduire le prix, mais aussi d’augmenter l’autonomie.

Cette ë-C3 est produite en Inde, plus précisément à Chennai, dans une usine détenue conjointement par Stellantis et CK Birla. Basée sur une plateforme développée par Tata Consulting, la ë-C3 utilise une batterie de 29 kWh, capable d’offrir une autonomie d’environ 320 km.

Dans la vidéo partagée maintenant, on peut voir une partie d’un détail du capot avant, du phare arrière, en passant d’abord par le rétroviseur latéral et le côté. Une séquence d’images de la voiture présente une couleur rouge flamboyante, indiquant que c’est la couleur de lancement de la nouvelle Citroën C3.

