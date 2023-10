Avant-première de la Mercedes-Benz EQT au Salon de l’Automobile Hybride et Électrique

L’EQT de Mercedes-Benz est un monospace compact qui allie la polyvalence et le niveau d’équipement de haute qualité de la Classe T (son modèle frère à moteur à combustion) aux avantages de la traction entièrement électrique. Grâce à la calandre Black Panel, avec son étoile centrale, et aux ailettes du radiateur au design dynamique, le nouveau EQT est immédiatement reconnaissable en tant que membre de la famille électrique de Mercedes-Benz.

L’installation protégée de la batterie, située dans le bas du châssis, permet de gagner de l’espace et offre un centre de gravité favorablement bas, tout en assurant la même polyvalence et fonctionnalité intérieure que la Classe T.

L’EQT mesure 4498 mm de long, 1859 mm de large et 1819 mm de haut, avec un empattement de 2716 mm. Le modèle cinq places offre une capacité de coffre de 640 litres.

Plus tard, vers la fin de l’année, la version Longue avec un empattement de 3100 mm sera disponible, offrant 5 ou 7 places.

Quelle est la proposition de Mercedes pour cet EQT?

Le moteur électrique de l’EQT a une puissance maximale de 90 kW (122 ch) et un couple de 245 Nm. La batterie lithium-ion est située dans un endroit protégé contre les collisions, dans le bas du châssis, devant l’essieu arrière, avec une capacité utile de 45 kWh. L’autonomie est jusqu’à 278 km (consommation combinée de 19,4 kWh/100 km).

La recharge de la batterie sur des boîtiers muraux de 11 kW prend environ 4,5 heures. La Mercedes-Benz EQT peut être chargée en 2h50 sur des boîtiers muraux de 22 kW. Dans les stations de recharge rapide, la batterie de 45 kWh se charge de 10% à 80% en 38 minutes avec le chargeur CC de 75 kW.

Avec le système de divertissement MBUX (Mercedes-Benz User Experience) de série, avec accès à une large gamme de fonctionnalités numériques de Mercedes me, l’EQT établit des normes de connectivité dans le segment des monospaces compacts. Les points forts du MBUX comprennent…

Le logiciel adaptatif;

Le concept d’opération intuitive via l’écran tactile de 7 pouces;

Les boutons de commande tactile sur le volant;

L’intégration du smartphone Apple Car Play et Android Auto;

Le système mains libres via la connexion Bluetooth:

La radio numérique (DAB et DAB +).

Le MBUX est disponible en option avec le système de navigation intégré et l’assistant vocal intelligent « Hey Mercedes ».

Intégrant l’intelligence artificielle, le MBUX peut apprendre et s’adapter. Par exemple, grâce aux fonctions prédictives, le système peut anticiper ce que le conducteur souhaite faire ensuite : s’il se rend régulièrement à un certain endroit pour se garer, cette destination est automatiquement suggérée dès que le système de navigation reconnaît l’itinéraire. Avec toutes les informations sur l’itinéraire disponibles, le conducteur n’a plus qu’à confirmer.

Ce MBUX fait partie de l’équipement de série des trois niveaux d’équipement du modèle (Advance Plus, Premium et Premium Plus). Également de série à tous les niveaux, il y a sept airbags, des assistants de vent latéral, un assistant de freinage actif et un assistant de maintien de voie actif, entre autres.

Le Mercedes-Benz EQT est proposé à partir de 49 699 euros.

Gamme complète en exposition

L’espace, qui accueillait auparavant les nouveautés confortablement, semble de plus en plus petit à mesure que l’offre du stand de la Sociedade Comercial C. Santos s’agrandit.

Le Salon de l’automobile hybride et électrique de Porto présentera plusieurs modèles de la gamme Mercedes-Benz de voitures de tourisme 100% électriques : EQA, EQB, EQE, EQE SUV et EQS, ainsi que la Classe A 250 e hybride rechargeable. Les modèles EQA et EQE SUV seront disponibles pour les essais.

L’équipe de la Sociedade Comercial C. Santos sera également présente sur le stand de la smart renouvelée, accompagnant la première au Portugal de la smart #1, un SUV cinq places offrant l’habitacle le plus spacieux des 25 ans d’histoire de la marque.

L’électrification au cœur des débats

La dernière édition des SocTalks, les conversations de la Sociedade Comercial C. Santos sur le secteur, a eu lieu cet après-midi sur le stand du salon.

Sous le thème « Impact de l’électrification sur l’automobile et la mobilité », l’événement a été présidé par Rodrigo Ferreira da Silva (président de l’ARAN – Association Nationale de la Branche Automobile et vice-président du CECRA – Conseil Européen du Commerce et de la Réparation Automobile), Carlos Ferraz (Directeur de la Mobilité Électrique chez PRIO), João Moreira (Responsable de la Flotte chez Living Tours) et Álvaro Costa (Expert en Mobilité à la FEUP – Faculté d’Ingénierie de l’Université de Porto).

La table ronde avait pour objectif de clarifier non seulement les avantages, mais aussi les défis que représente l’électrification des véhicules au quotidien pour les familles et les entreprises.

