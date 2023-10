Les voitures électriques peuvent-elles rendre ce travail exempt de chômage ? Des suggestions ?

‘);

Parallèlement à l’adoption massive de voitures électriques, le réseau de recharge se développera, de manière prévisible et conséquente. Étant donné que l’autonomie est un facteur prépondérant, la décision de passer d’un moteur à combustion à une batterie dépendra de la stabilité et de la disponibilité de ce réseau.

Petit à petit, on s’attend à ce que les bornes de recharge pour les véhicules électriques soient de plus en plus présentes, couvrant de plus en plus de zones et offrant une tranquillité d’esprit similaire à celle que nous avons aujourd’hui lorsque nous conduisons une voiture « traditionnelle ». On espère également que ces points de charge fonctionnent…

Selon les informations rapportées, le Département de l’Énergie des États-Unis d’Amérique (États-Unis) a déclaré qu’au 3 octobre, il y avait près de 4000 stations de recharge pour voitures électriques avec plus de 7000 points de charge hors service. Cela signifie que plus de 6% des prises étaient hors service.

Cette indisponibilité pose un gros inconvénient pour les conducteurs de véhicules électriques : en plus du manque de bornes de recharge sur les routes, celles qui existent ne fonctionnent pas pleinement.

Les sociétés responsables des stations ont expliqué que cette situation est due au manque d’électriciens qualifiés capables d’assurer la maintenance des chargeurs.

Si on me présentait un électricien qui avait travaillé dans l’industrie de la recharge des voitures électriques ces dernières années, je l’engagerais immédiatement.

A déclaré Matt Trout, président de Trout Electric, une entreprise qui fournit des services d’installation de bornes de recharge et d’autres équipements électriques dans le sud de la Californie.

Il a également ajouté que trouver un électricien de haut niveau, un électricien professionnel, en particulier avec une formation en chargeurs, est un grand défi.

Pour la maintenance des véhicules électriques, qui ne possède pas de chien ne peut pas chasser avec un chat

Selon le Bureau des statistiques du travail des États-Unis, la demande d’électriciens devrait augmenter de 6% au cours de la prochaine décennie. Cependant, la main-d’œuvre devrait diminuer de 14%.

On estime qu’aux États-Unis seulement, 142 000 électriciens certifiés seront nécessaires à court terme, et beaucoup plus d’ici 2030. Cette spécialité sera essentielle pour la transition électrique.

