Tesla a déjà vendu plus de voitures électriques cette année que toute sa concurrence directe réunie

Septembre apporte de nouveaux records de ventes

Les informations partagées par l’UVE sont basées principalement sur les données de l’ACAP récemment révélées. En ce qui concerne les voitures électriques, les données sont claires et montrent qu’en septembre, 1 voiture légère sur 5 vendue au Portugal était un véhicule entièrement électrique.

Les ventes de nouveaux véhicules électriques au Portugal continuent de croître de manière soutenue, avec près de 50 000 unités vendues au cours des neuf premiers mois de cette année. À ce rythme, tous les records de ventes de voitures électriques au Portugal seront battus cette année.

De plus en plus de voitures électriques vendues

En analysant les véhicules 100% électriques, il a déjà été vendu au Portugal 29 501 unités en seulement neuf mois de l’année. Cela dépasse largement les 21 744 voitures électriques vendues au total en 2022. Presque le double des ventes de BEV réalisées en 2021 et plus du triple des ventes de BEV réalisées en 2020.

En ce qui concerne les marques, Tesla a déjà vendu 6125 voitures électriques au Portugal depuis le début de l’année. Cette marque seule a placé plus de voitures sur le marché portugais que ses trois concurrents les plus proches réunis. BMW a vendu 2163 voitures électriques, Peugeot en a vendu 2049 et Volkswagen en a vendu 1900. Les ventes de ces trois marques totalisent 6112.

Tesla domine dans tous les domaines au Portugal

Même en ajoutant les ventes de voitures électriques et hybrides, Tesla reste en tête des ventes au cours des neuf premiers mois de l’année, avec les 6125 unités déjà mentionnées. BMW se place en deuxième position avec 6109 et Mercedes en troisième position avec 5662.

Il s’agit là d’une situation positive qui montre l’adoption des voitures électriques au Portugal. L’année 2023 devrait atteindre de nouveaux sommets et ainsi consolider la position de marques telles que Tesla dans ce domaine. La marque d’Elon Musk doit faire face à une concurrence forte qui va bientôt croître.

