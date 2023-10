Réseau Mobi.E avec environ 3 millions de recharges au cours des premiers 9 mois de 2023

L’utilisation du réseau Mobi.E continue de croître, tant en termes de nombre de bornes de recharge que d’utilisateurs. Cette croissance est prouvée par de nouveaux chiffres, qui révèlent qu’il y a eu 3 millions d’expéditions de janvier à septembre. Cela représente une augmentation de 66% par rapport à l’année dernière, et rien qu’en septembre, il y a eu plus de 376 000 expéditions.

3 millions de recharges au cours des 9 premiers mois

En septembre, plus de 376 000 recharges ont été enregistrées sur le réseau Mobi.E, ce qui représente une augmentation de 65% par rapport au même mois de l’année dernière. En termes de consommation d’énergie, elle a dépassé les 5 900 000 kWh, soit une augmentation de 74% par rapport à la même période de l’année précédente.

La croissance continue du réseau est l’un des principaux facteurs contribuant à ces chiffres, car elle accompagne l’augmentation du parc de voitures électriques. Fin septembre, le réseau Mobi.E comptait un total de 5 167 stations, dont 3 866 publiques, représentant 8 367 points de recharge.

Une autre donnée importante est la puissance du réseau, actuellement supérieure à 215 515 kW, soit 10 % de plus que l’objectif fixé par le règlement européen « Réglementation sur l’infrastructure des carburants alternatifs » (AFIR). Fin septembre, 1 422 points de recharge étaient rapides ou ultra-rapides, ce qui représente plus d’un tiers (37 %) du total.

De plus en plus de voitures électriques sur le réseau Mobi.E

Depuis le 1er janvier, plus de 142 000 conducteurs ont utilisé le réseau national de recharge, ce qui représente une augmentation de 61% par rapport à 2022. En moyenne, au cours des neuf premiers mois de l’année, chaque utilisateur a effectué 21 recharges sur le réseau Mobi.E.

En ce qui concerne l’impact du réseau Mobi.E sur l’environnement, plus de 37 650 tonnes de CO2 ont déjà été économisées de janvier à septembre de cette année. Cela signifie qu’il faudrait plus de 621 000 arbres de 10 ans en environnement urbain pour capturer la même quantité de dioxyde de carbone.

En termes pratiques, le réseau Mobi.E devient une infrastructure essentielle pour accompagner la croissance du nombre de voitures électriques. Actuellement, il y a en moyenne 50 prises tous les 100 kilomètres de route. Pour chaque 100 000 habitants, en moyenne, 68 prises sont disponibles.

