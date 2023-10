Un demi-million de voitures électriques plus tard, la Norvège conclut qu’elles sont plus fiables que les thermiques

La Norvège est un exemple en ce qui concerne la transition électrique. En effet, comme nous l’avons mentionné ici, le pays compte déjà une part de ventes de plus de 80%, avec plus d’un demi-million de voitures électriques circulant sur les routes du pays.

En réalité, c’est l’un des seuls pays qui offre un environnement idéal pour étudier l’adoption de ces modèles à grande échelle.



Ainsi, la Norwegian Automobile Federation a détaillé dans un rapport les raisons pour lesquelles les services d’assistance sont appelés à intervenir pour une voiture électrique.

Parmi les différentes conclusions, il convient de souligner les principales : pratiquement aucune d’entre elles ne reste à l’arrêt faute de charge, et elles sont plus fiables que les voitures à moteur à combustion interne.

La Norvège a recueilli des données et a conclu que les véhicules électriques sont plus fiables

Sur les 143 000 interventions réalisées par ces services au premier semestre 2022, un peu plus de 7 000 concernaient des modèles électriques.

De plus, la panne d’énergie de la batterie de traction ne figure même pas parmi les cinq principales raisons pour lesquelles un propriétaire de voiture électrique a besoin d’une assistance routière.



En revanche, la principale cause est le manque de charge de la batterie de démarrage de 12 V – présente également dans les voitures à combustion thermique et hybrides.

Selon le comuniqué de la Norwegian Automobile Federation, 54% des interventions étaient dues à ce problème, tandis que 4,4% étaient liées à des pannes du système de propulsion du véhicule.

En deuxième position, le rapport mentionne les crevaisons, qui peuvent être dues au fait que les voitures électriques sont en moyenne plus lourdes. Ensuite, viennent les pannes électriques (3e), suivies des embouteillages de neige (4e) et des problèmes de suspension (5e).

Les voitures électriques prennent rarement feu et moins fréquemment que les voitures à essence et diesel. Nous constatons également que lorsque la partie électrique brûle, cela affecte rarement la batterie.

Kjetil Solberg, de la direction norvégienne de la protection civile, a partagé cette information il y a quelques mois, dissipant le prétendu mythe selon lequel les voitures électriques ont tendance à s’embraser plus facilement.

Les données du rapport norvégien peuvent également surprendre car elles ne correspondent pas aux attentes.

