Google Pixel 8 (Pro) vs. 7 (Pro): Une mise à niveau intelligente

Google enthousiasme depuis des années avec ses propres smartphones Pixel. Dans notre test il y a un an, le Google Pixel 7 Pro a obtenu de très bonnes notes et n’avait rien à envier à l’iPhone 14 Pro. La nouvelle version du Pixel 8 Pro dépasse largement tout cela avec des fonctionnalités KI étonnantes. Beaucoup d’entre elles sont également présentes dans le Pixel 8 plus petit.

Google Pixel 8 (Pro) : KI est roi

Bien sûr, nous aborderons également le matériel, mais les véritables points forts du nouveau Google Pixel 8 Pro par rapport au Pixel 7 Pro résident dans les nouvelles fonctionnalités logicielles.

Ainsi, l’appareil photo du Pixel 8 Pro dispose d’une fonction appelée Best Take : Sur une photo de groupe, une personne sourit, une autre vient de cligner des yeux ? Pas de problème : L’appareil photo et l’application Photos créent une série d’images, sélectionnent les meilleures images de chaque personne et les fusionnent pour le groupe.

Tout le monde sourit à la fin : La fonction Best Take recherche la meilleure pose pour chaque personne sur une photo de groupe. Mais ça n’a pas l’air vraiment vrai. (Image : Google)

Sur le Pixel 7 Pro, il était déjà possible d’effacer facilement les personnes ou les détails indésirables d’une photo avec l’outil Effaceur magique. Avec l’éditeur magique du Pixel 8 Pro, vous avez maintenant la possibilité d’ajuster les choses de manière plus précise a posteriori, par exemple d’agrandir ou de réduire certaines personnes ou de les déplacer sur une image.

L’Effaceur Magique Audio peut éliminer les bruits de fond indésirables dans les vidéos, de sorte que vous n’entendez que ce que vous voulez montrer sur votre vidéo. Real Tone on Video détermine la meilleure température de couleur pour chaque type de peau apparaissant dans la vidéo.

Une future mise à jour de fonctionnalités devrait également apporter d’autres fonctionnalités KI au système. Le Résumé de l’Enregistreur, par exemple, devrait être en mesure de créer un résumé d’une page Web, le lire à voix haute et le traduire en langage naturel, y compris en allemand. La Réponse Intelligente dans le clavier Gboard devrait vous aider à trouver la réponse appropriée aux messages texte. Le Zoom Enhancement devrait finalement réaliser ce que vous pouvez déjà voir dans les films d’agents depuis des décennies : lorsque vous zoomez sur une image, la zone que vous agrandissez sera automatiquement embellie grâce à l’IA.

Vous pouvez également l’utiliser pour passer des appels – mais vous n’êtes pas obligé. Sur demande, l’IA répondra à vos appels. (Image : Google)

Le Filtre d’Appels (Call Assist) semble également intéressant : si vous recevez un appel d’un numéro inconnu, l’IA intervient d’abord et demande poliment au/à la correspondant(e) quel est le motif de l’appel. Si la demande semble être du spam, le Call Assist bloque le numéro et ne le transfère pas. Si la demande semble légitime, une courte notification est envoyée avec le contenu de l’appel et l’appel est transféré.

Google Pixel 8 Pro contre Pixel 7 Pro : Amélioration des détails, ajout de l’IA

Google n’a que légèrement modifié le design du Pixel 8 Pro. Le téléphone est encore une fois bien conçu, avec une bande de caméra distincte à l’arrière. La différence réside principalement dans les coins plus arrondis dans le Pixel 8 Pro par rapport au Pixel 7 Pro. Google abandonne également l’écran bord-à-bord. Le Pixel 7 Pro avait encore un écran légèrement incurvé sur les côtés ; le Pixel 8 Pro dispose maintenant d’un cadre métallique avec des petites bordures. Les deux s’adaptent bien à l’ère actuelle.

Le Google Pixel 8 Pro (à gauche) a des coins plus arrondis que le Pixel 7 Pro. (Image : Google)

Le Pixel 7 Pro avait déjà un appareil photo triple avec un flash LED et une caméra ToF. Le Pixel 8 Pro reçoit maintenant également un capteur de température dans le groupe de caméras. Cela devrait permettre de mesurer la température des objets à courte distance. La mesure de la température corporelle devrait également être possible via l’application Fitbit, de manière similaire à un thermomètre frontal tactile moderne.

Le Pixel 8 Pro en couleur à la mode « Bay » (Image : Google)

Le Pixel 8 Pro est livré avec un nouveau processeur à neuf cœurs et un appareil photo amélioré avec une meilleure sensibilité à la lumière pour tous les objectifs. En regardant les détails techniques, on remarque cependant que, par rapport au Pixel 7 Pro, il n’y a pas beaucoup de changements majeurs. Le Pixel 7 Pro reste un smartphone très actuel.

Très bien, mais en tout cas : le Pixel 8 Pro devrait désormais recevoir des mises à jour plus longues : jusqu’à 7 ans de versions complètes d’Android, de mises à jour de sécurité et de fonctionnalités, bien qu’il ne soit pas clair si des versions complètes d’Android seront disponibles jusqu’à la fin. Le Pixel 7 Pro, en revanche, se contentait de 3 versions d’Android et de 5 ans de mises à jour de sécurité.

Pixel 8 Pro Pixel 7 Pro Écran LTPO de 6,7 pouces de 1 à 120 Hertz, 2992 x 1344 px, 489 ppp, Gorilla Glass Victus 2, 2 400 nits de luminosité maximale, 16 millions de couleurs Écran LTPO de 6,7 pouces jusqu’à 120 Hertz, 1440 x 3120 px, 512 ppp, Gorilla Glass Victus, 1 500 nits de luminosité maximale, 16 millions de couleurs Appareil photo grand angle de 50 MP : f/1.68, capteur de 1/1,31 pouces Appareil photo téléobjectif de 48 MP (zoom 5x) f/2.8 Appareil photo ultra grand angle de 48 MP, f/1.95 Vidéo jusqu’à 4K @ 60 i/s, HDR10, Gyro-EIS, OIS Appareil photo grand angle de 50 MP : f/1.9, capteur de 1/1,31 pouces Appareil photo téléobjectif de 48 MP (zoom 5x) f/3.5 Appareil photo ultra grand angle de 12 MP (f/2.2) Vidéo jusqu’à 4K @ 60 i/s, HDR10, Gyro-EIS, OIS Caméra frontale : 10,5 MP (f/2.2), autofocus Caméra frontale : 10,8 MP (f/2.2), mise au point fixe Processeur Google Tensor G3 4 nm (processeur à neuf cœurs avec 1x Cortex-X3 à 3,0 GHz + 4x Cortex-A715 à 2,45 GHz + 4x Cortex-A510 à 2,15 GHz) Processeur Google Tensor G2 5 nm (processeur à huit cœurs avec 2x Cortex-X1 à 2,85 GHz + 2x Cortex-A78 à 2,35 GHz + 4x Cortex-A55 à 1,80 GHz) Stockage : 128 – 512 Go ROM / 12 Go RAM Stockage : 128 ou 256 Go ROM / 8 ou 12 Go RAM Batterie : 5 050 mAh, rechargeable avec fil de 30 W / sans fil avec Qi Batterie : 5 000 mAh, rechargeable avec fil de 23 W, sans fil de 23 W Divers : Capteur d’empreintes digitales et reconnaissance faciale, WiFi 7 (be), Bluetooth 5.3, haut-parleurs stéréo, Nano-SIM, eSIM, protection IP68 du boîtier, USB-C 3.2 Gen 2 Divers : Capteur d’empreintes digitales et reconnaissance faciale, WiFi 6E, Bluetooth 5.2, haut-parleurs stéréo, Nano-SIM, eSIM, protection IP68 du boîtier, USB-C 3.2 Système d’exploitation : Android 14 (avec jusqu’à 5 ans de mises à jour d’Android et jusqu’à 7 ans de mises à jour de sécurité) Système d’exploitation : Android 13 (+ 3 ans de mises à jour logicielles et jusqu’à 5 ans de mises à jour de sécurité) Dimensions/poids : 162,6 x 76,5 x 8,8 mm, 213 g Dimensions/poids : 162,9 x 76,6 x 8,9 mm, 212 g Prix à partir de : environ 1 099 euros Prix à partir de : environ 899 euros

Avec toutes les améliorations, le Pixel 8 Pro est également nettement plus cher : il commence maintenant à 1 099 euros, contre 999 euros pour le Pixel 7 Pro. Cela place Google dans la tendance du marché, mais les prix restent légèrement inférieurs à ceux de l’iPhone 15 Pro et au niveau du Samsung Galaxy S23+.

Pixel 8 vs Pixel 7

Le Google Pixel 8 (Image : Google)

Le téléphone milieu de gamme populaire Google Pixel 8 a également été rafraîchi. La nouveauté la plus remarquable : il est maintenant même légèrement plus petit que son prédécesseur le Pixel 7. Le processeur Tensor G3 et l’appareil photo principal du Pixel 8 Pro sont également présents dans le plus petit Pixel 8, bien que l’appareil photo ultra grand angle soit resté le même que dans le Pixel 7.

Pixel 8 Pixel 7 Écran Amoled de 6,2 pouces, 60 à 120 Hertz, 1080 x 2400 px, 428 ppp, Corning Gorilla Glass Victus 2, 2000 nits de luminosité maximale Écran Amoled de 6,3 pouces jusqu’à 90 Hertz, 1080 x 2400 px, 416 ppp, Corning Gorilla Glass Victus, 1 400 nits de luminosité maximale Appareil photo grand angle de 50 MP : f/1.68, capteur de 1/1,31 pouces Appareil photo ultra grand angle de 12 MP : f/2.2, capteur de 1/2,9 pouces Vidéo jusqu’à 4K @ 60 i/s, HDR10, Gyro-EIS, OIS Appareil photo grand angle de 50 MP : f/1.9, capteur de 1/1,31 pouces Appareil photo ultra grand angle de 12 MP : f/2.2, capteur de 1/2,9 pouces Vidéo jusqu’à 4K @ 60 i/s, HDR10, Gyro-EIS, OIS Caméra frontale : 10,5 MP (f/2.2), mise au point fixe Caméra frontale : 10,8 MP (f/2.2), mise au point fixe Processeur Google Tensor G3 4 nm (processeur à neuf cœurs avec 1x Cortex-X3 à 3,0 GHz + 4x Cortex-A715 à 2,45 GHz + 4x Cortex-A510 à 2,15 GHz) Processeur Google Tensor G2 5 nm (processeur à huit cœurs avec 2x Cortex-X1 à 2,85 GHz + 2x Cortex-A78 à 2,35 GHz + 4x Cortex-A55 à 1,80 GHz) Stockage : 256 ou 128 Go / 12 Go Stockage : 256 ou 128 Go / 8 ou 12 Go Batterie : 4 575 mAh, rechargeable avec fil de 30 W, sans fil avec Qi Batterie : 4 335 mAh, rechargeable avec fil de 20 W, sans fil avec Qi Divers : Capteur d’empreintes digitales et reconnaissance faciale, WiFi 7 (be), Bluetooth 5.3, haut-parleurs stéréo, Nano-SIM, eSIM, protection IP68 du boîtier, USB-C 3.2 Divers : Capteur d’empreintes digitales et reconnaissance faciale, WiFi 6E, Bluetooth 5.2, haut-parleurs stéréo, Nano-SIM, eSIM, protection IP68 du boîtier, USB-C 3.2 Système d’exploitation : Android 14 (avec jusqu’à 7 ans de mises à jour et de fonctionnalités) Système d’exploitation : Android 13 (+ 3 ans de mises à jour logicielles et 5 ans de mises à jour de sécurité) Dimensions/poids : 150,5 x 70,8 x 8,9 mm, 187 g Dimensions/poids : 155,6 x 73,2 x 8,7 mm, 197 g Prix à partir de : environ 799 euros Prix à partir de : environ 649 euros

Même pour le Pixel 8, Google demande désormais nettement plus d’argent : à partir de 799 euros au lieu de 649 euros pour le Pixel 7.

Au final

En termes de fonctionnalités KI, Google est difficile à égaler : un zoom qui peut améliorer automatiquement les photos, un assistant qui bloque les appels indésirables avec une voix polie de KI, un éditeur magique qui permet de réorganiser complètement les images – la réalité ne doit plus être une limite.

Google ne présente pratiquement aucune faiblesse avec le matériel du Pixel 8 Pro et du Pixel 8 : les téléphones se situent au même niveau que d’autres smartphones haut de gamme tels que l’Apple iPhone 15 Pro (Max) ou le Samsung Galaxy S23 Plus ou Ultra. C’est dommage que Google suive également la tendance générale et augmente les prix. Les Pixel 7 Pro et Pixel 7 désormais nettement moins chers restent donc très attrayants – si vous pouvez renoncer à l’une ou l’autre des gadgets KI modernes.

