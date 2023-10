De quoi ai-je besoin pour ma centrale solaire de balcon?

Les systèmes solaires deviennent de plus en plus attractifs. Les coûts d’acquisition sont faibles, les avantages sont élevés et la bureaucratie est étonnamment simple. Cependant, il existe six prérequis que vous devez connaître avant d’acheter un BKW.

Une installation électrique sécurisée et des câbles sécurisés

Avant d’installer un balconkraftwerk, assurez-vous que son fonctionnement est possible. En principe, l’installation électrique de la maison doit être en bon état et les câbles doivent pouvoir supporter l’injection de l’électricité solaire que vous produisez.

Pour éviter les dommages, un dispositif de protection différentielle doit être présent. Vous le connaissez peut-être couramment sous les noms FI ou RCD.

Si vous voulez être sûr, engagez une entreprise d’électricité spécialisée pour vérifier l’installation électrique de la maison.

Le « bon » compteur électrique

La plupart des foyers allemands sont encore équipés de compteurs Ferraris à disque métallique rotatif pour mesurer la consommation d’électricité. Si vous installez un balconkraftwerk et injectez de l’électricité dans le réseau, le compteur tourne en sens inverse.

En principe, cela n’est pas autorisé par la loi. Le compteur ne doit jamais fonctionner en sens inverse. Par conséquent, pour faire fonctionner un balconkraftwerk, vous avez besoin soit d’un compteur électrique avec un bloqueur de sens inverse, soit d’un compteur bidirectionnel, que la plupart des compteurs numériques ont déjà.

Des compteurs électriques modernes comme celui-ci disposent d’un bloqueur de sens inverse ou comptabilisent l’électricité injectée séparément. (Photo : Pexels / Akashni Weimers)

Cependant, il existe une faille. Le gouvernement fédéral a ordonné la tolérance des anciens compteurs jusqu’à ce qu’ils soient remplacés par le locataire ou son gestionnaire immobilier respectif. Vous pouvez demander ce remplacement à votre exploitant de point de mesure ou à votre entreprise locale de distribution d’électricité. Le remplacement devrait généralement être gratuit. Un avantage particulier du compteur bidirectionnel est que vous pouvez facilement vérifier combien d’électricité votre balconkraftwerk produit. Et éventuellement, vous pouvez optimiser le rendement en quelques gestes simples.

Onduleur certifié

600 watts ou 800 watts ? La politique allemande est toujours divisée sur la question de la puissance maximale autorisée de votre installation solaire. De nombreux nouveaux propriétaires de balconkraftwerks pensent que les panneaux solaires eux-mêmes décident de la puissance maximale, mais c’est en réalité l’onduleur qui convertit le courant continu en courant alternatif et le limite à la valeur réglementaire de 600 watts.

Les installations solaires, même de grande taille, ont besoin d’un onduleur. (Photo : Wiki Commons / Claus Ableiter)

L’onduleur doit impérativement posséder un certificat. Son fonctionnement serait illégal sans certificat. Les onduleurs certifiés ne sont pas seulement testés pour respecter la limite de puissance en watts. Ils disposent également d’une protection intégrée contre les courts-circuits, qui se déclenche en moins de 200 millisecondes lorsque vous débranchez le balconkraftwerk.

Prise de courant sur le balcon

De nombreux balcons, mais pas tous, sont désormais équipés d’une prise de courant. Vous pouvez y brancher une lampe, un barbecue électrique ou d’autres appareils électriques. Pour le fonctionnement de la centrale solaire, le branchement est nécessaire, sinon l’électricité produite par le soleil ne peut pas arriver dans la maison.

L’Association de l’électrotechnique, de l’électronique et des technologies de l’information (VDE) a défini dans la norme VDE-AR-N 4105 que cette prise doit être dotée d’un fusible dédié pour protéger contre les chocs électriques pouvant mettre la vie en danger.

Les onduleurs certifiés mentionnés ci-dessus disposent d’une telle protection, vous n’avez donc pas besoin de la rajouter à votre installation électrique.

Si la centrale solaire n’excède pas 2,6 ampères et que des fusibles modernes comme les FI/RCD sont installés, vous pouvez brancher la centrale solaire à une prise de courant normale comme on en trouve partout dans l’appartement ou la maison. Si le courant dépasse 2,6 ampères, vous devriez opter pour une prise d’alimentation dédiée.

Fixation appropriée

Les panneaux solaires du balconkraftwerk sont généralement montés à l’extérieur de la rambarde du balcon. Les fabricants de renom comme Technaxx ou Hyrican fournissent des kits de fixation appropriés sur demande, mais tous ces kits ne conviennent pas à tous les balcons.

Dans certains cas, il est préférable de ne pas fixer les panneaux à la rambarde, par exemple si vous ne pouvez pas fixer et protéger la partie inférieure du panneau contre les tempêtes. Dans ce cas, il serait conseillé de fixer le BKW au mur de la maison. Mais comment savoir ce qui convient?

Vous pouvez voir ici qu’un balconkraftwerk de Plugin Energy est fixé en bas de la rambarde. (Photo : Plugin Energy)

Comme il n’y a pas encore de recette miracle pour le montage et qu’il n’y a pratiquement pas de normes uniformes, il est utile de se rendre dans les magasins de bricolage locaux ou bien sûr chez Netcost-security.fr. Les experts peuvent vous conseiller et trouver la méthode de montage idéale.

Attention : Vous ne pouvez fixer les panneaux solaires avec une surface en verre qu’à une hauteur maximale de 4 mètres sur une rambarde extérieure !

Déclaration du balconkraftwerk

Les exigences pour mettre en service un balconkraftwerk ne sont pas seulement d’ordre matériel. Si vous installez un balconkraftwerk, vous devez le déclarer dans les 30 jours suivant sa mise en service au registre des données de marché et à l’exploitant de réseau local. Cela permet de sécuriser le réseau électrique local.

Comme vous pouvez le constater, toutes les conditions requises pour un balconkraftwerk sont principalement d’ordre technique, afin de garantir un fonctionnement sûr.

(Image principale : Pixabay)

