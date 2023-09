Apple iPhone 15 (Plus) vs 14 : Maintenant avec USB-C et caméra de 48 MP

L’upgrade de l’iPhone 13 Pro à l’iPhone 14 a été modéré. Et pour les nouveaux modèles d’iPhone 15 ? Il y a maintenant quelques innovations de plus. Ainsi, l’iPhone 15 peut…

enfin accéder aux accessoires USB-C,

se vanter d’une résolution d’appareil photo moderne de 48 MP,

Cela offre également un écran extrêmement lumineux.

Nous comparons.

iPhone 15 vs iPhone 14

Pour commencer, regardons en arrière, car Apple a déjà amélioré de nombreux détails sur le modèle précédent :

L’iPhone 14 et l’iPhone 14 Plus d’Apple ont bénéficié d’une meilleure caméra frontale. Glass Ceramic Shield était le nouveau verre trempé à l’avant et à l’arrière. Il y avait également le mode Satellite-Order pour les urgences et le mode Action activable pour éviter les tremblements lors de l’enregistrement vidéo.

Dos à dos : le nouveau Apple iPhone 15 et le modèle Plus légèrement plus grand. (Photo : Apple)

Les améliorations apportées à l’iPhone 15 (Plus) vont encore plus loin. Voici un aperçu des spécifications techniques :

iPhone 15 (Plus) iPhone 14 (Plus) Écran OLED LTPO de 6,1 pouces avec une résolution de 1179 x 2556 px, une luminosité maximale de 2 000 nits ;

6,7 pouces avec une résolution de 1284 x 2778 px sur l’iPhone 15 Plus (120 Hz) Écran OLED LTPO de 6,1 pouces avec une résolution de 1170 x 2532 px, une luminosité maximale de 1 200 nits ;

6,7 pouces avec une résolution de 1284 x 2778 px (120 Hz) sur l’iPhone 14 Plus Verre à l’avant et à l’arrière, cadre en aluminium, protégé selon la norme IP68 Verre à l’avant et à l’arrière, cadre en aluminium, protégé selon la norme IP68 Processeur hexacore Apple A16 Bionic Processeur hexacore Apple A15 Bionic Double caméra avec

appareil photo principal de 48 mégapixels (f/1,6)

objectif ultra grand angle de 12 mégapixels (f/2,4)

vidéo jusqu’à 4K à 60 images par seconde Double caméra avec

appareil photo principal de 12 mégapixels (f/1,5)

objectif ultra grand angle de 12 mégapixels (f/2,4)

vidéo jusqu’à 4K à 60 images par seconde Batterie de 3 280 mAh jusqu’à 20 W de recharge (charge sans fil de 15 W via MagSafe)

Batterie de 4 300 mAh sur l’iPhone 15 Plus Batterie de 3 280 mAh jusqu’à 20 W de recharge (charge sans fil de 15 W via MagSafe)

Batterie de 4 300 mAh sur l’iPhone 14 Plus WiFi 6, Bluetooth 5.3, USB-C avec Thunderbolt, eSIM, nano-SIM, UWB 2e génération WiFi 6, Bluetooth 5.3, Lightning avec USB 2.0, eSIM, nano-SIM, UWB 1re génération Mémoire : 128/6 Go à 512/6 Go Mémoire : 128/6 Go à 512/6 Go Dimensions : 147,6 x 71,6 x 7,8 mm, poids : 171 grammes (iPhone 15) Dimensions : 160,9 x 77,8 x 7,8 mm, poids : 201 grammes (iPhone 15 Plus) Dimensions : 146,7 x 71,5 x 7,8 mm, poids : 172 grammes (iPhone 14) Dimensions : 160,8 x 78,1 x 7,8 mm, poids : 203 grammes (iPhone 14 Plus) Prix d’origine à partir de : 949/1 099 euros Prix d’origine à partir de : 999/1 099 euros

Alors qu’Apple propose iOS 17 directement sur l’iPhone 15 (Plus), l’iPhone 14 (Plus) reçoit une mise à jour vers celui-ci. En règle générale, les iPhones d’Apple bénéficient de mises à jour vers les nouvelles versions complètes d’iOS pendant environ six ans. Ainsi, les anciens iPhones sont également prêts pour l’avenir.

De nouvelles fonctionnalités dans iOS 17

iOS 17 offre des améliorations nécessaires aux applications existantes. Par exemple, Apple Maps bénéficie désormais d’une navigation hors ligne. Pour les messages (iMessage), il y a la nouvelle fonctionnalité Live Sharing qui vous permet de signaler en appuyant sur un bouton que vous êtes bien arrivé chez vous à vos membres de la famille. Dans un premier temps, iOS 17 pourra également transcrire les messages vocaux en texte en direct, mais seulement en anglais aux États-Unis et au Canada. De nouvelles applications de journal intime et d’humeur ont également été ajoutées, ainsi que la fonctionnalité Standby qui transforme un iPhone en une sorte d’écran intelligent.

Autrefois une solution de secours, l’île dynamique est maintenant solidement ancrée dans l’écosystème Apple. (Photo : Apple)

La fonctionnalité Dynamic Island autour de l’encoche de la caméra à l’avant est également plus polyvalente. L’année dernière, elle était réservée aux modèles Pro.

USB-C : Salutations de l’UE

Apple équipe ses nouveaux modèles d’iPhone 15 d’un connecteur USB-C. C’était ce que de nombreux experts attendaient, car l’Union européenne impose aux fabricants de smartphones de n’utiliser que l’USB-C à l’avenir. Cependant, Apple a utilisé une petite lacune dans la réglementation de l’UE. Au lieu du protocole USB standard, il utilise Thunderbolt, qui fonctionne légèrement différemment et pourrait éventuellement exclure les accessoires tiers.

Au moins lors de la keynote, Apple s’est montré coopératif. Les accessoires USB-C déjà disponibles, tels que les clés USB, les écouteurs ou les câbles de charge, devraient être compatibles avec l’iPhone 15.

L’Apple iPhone 15 et les nouveaux AirPods doivent disposer de l’USB-C. C’est ce que souhaite l’UE. (Photo : Apple)

Le chargeur Lightning vers USB-C peut être utilisé par les utilisateurs de l’iPhone 14 ou des modèles précédents pour les futurs produits Apple dotés d’un connecteur USB-C.

Processeur et appareil photo

Au cours des dernières années, Apple a constamment amélioré son processeur téléphonique. L’A16 Bionic a déjà été utilisé dans l’iPhone 14 Pro l’année dernière. Il est fabriqué selon un processus de 4 nm et offre encore plus de performances que son prédécesseur, tout en consommant 20 % d’énergie en moins grâce à une efficacité accrue. Jusqu’ici, tout va bien théoriquement.

Apple utilise des photos prises avec l’iPhone 15 (Plus) pour promouvoir l’appareil – les instantanés de cette qualité bénéficient également du capteur de 48 MP. (Photo : Apple)

L’endroit où l’A16 brille, ce sont les photos. Pour cela, le processeur peut utiliser un nouvel appareil photo principal avec une résolution de 48 mégapixels. Cela ne fonctionne pas sans « pixel binning », mais dans des conditions d’éclairage appropriées, Apple promet d’utiliser la résolution native. S’il y a moins de lumière, le capteur et l’A16 combineraient de petits points de capteur individuels en pixels plus grands pour augmenter la luminosité.

L’appareil photo ultra grand angle conserve sa résolution de 12 mégapixels.

Nous avons misé sur une boîte de pain d’épices que cette photo de chien prise avec l’iPhone 15 multiplierait par cent le nombre de vues de cet article ! Au minimum. (Photo : Apple)

Les photos et vidéos sont encore mieux mises en valeur sur l’écran intégré – avec une luminosité maximale de 2 000 nits, l’iPhone 15 surpasse son prédécesseur de presque le double.

Comparé à l’iPhone 14, qui a également de bonnes capacités photo, l’iPhone 15 a donc fait un grand pas en avant.

L’iPhone 15 Plus en tant qu’option intéressante

En plus de l’iPhone 15 en tant que modèle standard, Apple a également annoncé d’autres variantes, dont l’iPhone 15 Pro et Pro Max. Le quatrième téléphone de la série s’appelle l’iPhone 15 Plus et peut certainement être considéré comme une version légèrement améliorée du modèle de base.

Apple reste fidèle à lui-même et ne montre pas de photos individuelles du modèle Plus dans le communiqué de presse. Eh bien, nous allons donc montrer des étuis et des accessoires. (Photo : Apple)

L’écran est légèrement plus grand de 0,6 pouces en diagonale et la résolution d’affichage est plus fine. De plus, la batterie plus grande devrait durer plusieurs heures de plus. Cependant, c’est à peu près tout. Il vaut également la peine de jeter un coup d’œil à la génération précédente pour constater que par rapport au modèle 14 Plus, Apple a apporté quelques améliorations. Et oui, le modèle Plus est à nouveau un appareil légèrement plus massif, mais il n’offre pas vraiment d’avantage majeur par rapport à l’iPhone 14 régulier sur le plan des performances.

Notre avis sur l’iPhone 15 (Plus)

Apple a réussi à donner à l’iPhone 15 une mise à jour discrète sans grandes révolutions. L’entreprise met l’accent sur une meilleure fabrication du boîtier et joue également avec d’autres détails de relations publiques qui n’intéresseront guère de nombreux utilisateurs.

Et cela ne veut pas dire que c’est négatif – bien au contraire ! L’iPhone 15 offre un très bon processeur, enfin une résolution d’appareil photo moderne et surtout un port USB-C, ce qui permet de se débarrasser de la prise Lightning propriétaire. Apple est déjà un poids lourd en termes de logiciel et a tout fait correctement en termes de fabrication et de composition matérielle.

Prix et disponibilité

Mais ce qui pourrait encore vous convaincre de choisir l’iPhone 15 plutôt que son prédécesseur, c’est un détail : le modèle de base est en effet 50 euros moins cher que le modèle 14 lors de son lancement, soit 949 euros. L’iPhone 15 n’est toujours pas une affaire, mais il soulage votre porte-monnaie d’environ huit à dix kebabs que vous pouvez acheter avec l’argent économisé.

Les modèles Apple iPhone 15 et Plus peuvent être précommandés à partir du vendredi 15 septembre 2023. Ils seront livrés à partir du 22 septembre 2023. L’iPhone 15 est proposé à partir de 949 euros, et le modèle Plus coûte 1 099 euros. Les précommandes chez Euronics devraient être disponibles sous peu.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :