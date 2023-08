Salaire des joueurs Pros en eSport : combien gagnent-ils ?

L’idée d’un “joueur professionnel” était inimaginable il y a quelques décennies. Pourtant, le monde a changé et aujourd’hui, le jeu vidéo peut constituer un métier à part entière, offrant des revenus substantiels. Cyberghost a cité dans l’un de ses blogs que les joueurs signent des contrats avec des équipes leur permettant d’avoir un salaire vraiment décent ! Pour ce fait, Il faut qu’ils protègent bien leurs données personnelles en termes de confidentialité et d’anonymat pour garantir leur protection de sources de revenus.

Les revenus des joueurs professionnels

Le montant précis gagné par un joueur professionnel dépend de plusieurs facteurs : le jeu praticé, le niveau de compétence du joueur, s’il fait du streaming ou non, le nombre de tournois majeurs remportés et le nombre de sponsors. Néanmoins, en moyenne, les revenus des joueurs professionnels se situent entre 12 000 et 60 000 $ par an.

Voici le top 5 des joueurs professionnels les mieux rémunérés selon le site esportsearnings.com :

Rang Pseudo Nom du joueur Gains totaux 1 N0tail Johan Sundstein $6,964,322.80 2 JerAx Jesse Vainikka $6,470,548.78 3 ana Anathan Pham $6,000,411.96 4 Ceb Sébastien Debs $5,554,297.41 5 Topson Topias Taavitsainen $5,470,902.57

Les sources de revenus des joueurs professionnels

Les prix des tournois : Les tournois internationaux peuvent offrir des prix allant jusqu’à plusieurs millions de dollars. Généralement, ce prix est réparti entre tous les membres de l’équipe lors des tournois par équipe.

Sponsorisation : Comme dans le sport traditionnel, la sponsorisation joue un rôle important. Dans le monde de l’esport, les sponsors proviennent généralement de fabricants d’équipements informatiques, de producteurs de boissons énergétiques et de fabricants de mobilier de jeu.

Streaming : De nombreux joueurs professionnels diffusent leurs parties en ligne. Avec une base d’abonnés importante et des performances de jeu constantes et de haute qualité, le potentiel de revenus peut atteindre plusieurs dizaines de milliers de dollars par mois.

Salaires : Les équipes professionnelles emploient généralement leurs joueurs. Les salaires varient généralement entre 1 000par mois.

Primes : Quand les joueurs livrent des performances exceptionnelles, ils suscitent un grand intérêt de la part des sponsors, des médias et des fans. En cas de victoire dans un tournoi majeur, ils peuvent bénéficier d’une augmentation de dons lors des diffusions en streaming, d’une offre publicitaire rapide avec un sponsor ou simplement d’une somme forfaitaire de leur organisation.

Autres carrières dans le monde de l’esport

En dehors du jeu professionnel, l’industrie du sport électronique offre une panoplie de carrières diversifiées :

Gestionnaire de médias sociaux : De nombreuses organisations de sport électronique cherchent à développer et à gérer efficacement leur présence sur les médias sociaux, ce qui ouvre des opportunités pour les spécialistes en médias sociaux.

Agent : De nombreux athlètes professionnels dans le sport traditionnel ont des agents, et la tendance se propage également à l’esport.

Sponsors : Bien que la construction d’une entreprise capable de parrainer une équipe d’e-sport ou de créer une organisation d’e-sport propre puisse prendre du temps, l’industrie offre de nombreuses opportunités dans le domaine de la sponsorisation.

Animateur et commentateur : Le rôle d’un animateur est de présenter les événements et les tournois, tandis que le commentateur fournit des analyses en direct des jeux.

Coach : Comme pour les équipes sportives traditionnelles, les équipes d’e-sport ont besoin de coaches pour gérer des aspects plus larges que le jeu lui-même. Un bon coach d’e-sport ne se limite pas à inculquer des compétences de jeu, mais veille également à maintenir un bon moral au sein de l’équipe et à assurer que les joueurs disposent de tout ce dont ils ont besoin pour donner le meilleur d’eux-mêmes.

Journaliste : Avec la croissance de l’e-sport, la couverture médiatique de ce domaine se développe également. Qu’il s’agisse de formats vidéo, écrits ou oraux, le journalisme lié à l’esport constitue un chemin professionnel florissant.

Arbitre : En e-sport, l’équité des jeux est une responsabilité massive qui requiert des compétences spécifiques. Assurer le respect des règles de jeu et maintenir un environnement compétitif sain est une tâche essentielle.

Gestionnaire d’évènements : Les évènements sont un aspect primordial du fonctionnement du secteur de l’esport. Ces évènements servent à rassembler des équipes professionnelles, des organisations, des sponsors et des fans sous un même toit. Si vous avez déjà organisé un évènement, ou si cela vous intéresse, cette compétence est hautement recherchée dans l’e-sport.

Nos derniers mots

Le sport électronique est un secteur en pleine croissance offrant de nombreuses opportunités, que ce soit en tant que joueur professionnel ou dans diverses carrières associées. La nébuleuse des jeux vidéo n’est donc plus une simple activité de loisir : c’est une industrie en plein essor avec un impact significatif sur l’économie mondiale du divertissement.