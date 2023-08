L’auteur de la série Metro, Dmitry Glukhovsky, condamné à 8 ans de prison par un tribunal russe pour ses publications sur les réseaux sociaux.

En bref: Dmitry Glukhovsky, l’écrivain russe de science-fiction qui a écrit la série Metro et a collaboré avec 4A Games sur les versions de jeux vidéo, a été condamné à huit ans de prison après que tribunal de Moscou l’a reconnu coupable de diffusion délibérée de fausses informations sur l’armée russe.

Glukhovsky a été inscrit sur la liste des personnes recherchées par la Russie en juin de l’année dernière pour avoir discrédité les forces armées de la Fédération de Russie dans l’un de ses messages sur les réseaux sociaux.

Quelques jours après l’invasion de l’Ukraine, la Russie a adopté une loi interdisant la diffusion de « fausses » informations sur ce qu’elle prétend depuis longtemps être une « opération militaire spéciale » visant à démilitariser et « dénazifier » l’Ukraine tout en protégeant ses locuteurs russes. Ceux qui sont reconnus coupables de violation de cette loi encourent jusqu’à 15 ans de prison.

Après son départ de Russie, Glukhovsky a écrit dans un message Instagram que la guerre « déclenchée par Poutine devient de plus en plus terrible et inhumaine jour après jour, et les prétextes sous lesquels elle a été lancée semblent de plus en plus insignifiants et faux. » Il a été qualifié d ‘ »agent étranger » par le Kremlin en octobre.

Glukhovsky, qui a également travaillé en tant que journaliste en Israël et a couvert la Deuxième Guerre du Liban en 2006, a été la première grande figure culturelle à figurer sur la liste des personnes recherchées en Russie.

L’Associated Press rapporte que l’auteur a été reconnu coupable d’avoir publié des messages textuels et vidéo sur ses chaînes de médias sociaux accusant les soldats russes de commettre des crimes en Ukraine, ce que les procureurs russes nient. Comme il n’est pas dans le pays, le tribunal russe a jugé et condamné Glukhovsky par contumace.

Glukhovsky a travaillé en étroite collaboration avec le studio 4A Games pour le développement de Metro: Last Light. La société ukrainienne, qui développe le prochain opus très attendu de la franchise Metro, a déménagé du pays à Malte en 2014 suite à l’annexion de la Crimée par la Russie.

L’industrie du jeu est devenue une partie inattendue de la guerre en Ukraine. La Russie utilise des titres populaires tels que Minecraft et Roblox pour propager de la propagande. Nous avons également entendu parler de l’armée ukrainienne utilisant la Steam Deck pour contrôler les tourelles de mitrailleuses, et Counter-Strike: Go étant utilisé pour contourner les restrictions médiatiques de Poutine et informer les Russes sur la guerre.



