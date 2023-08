Revivez les jours de gloire des PDA avec ce PC de poche Windows 11 de 5,5 pouces.

Quoi d’neuf ?! Les ordinateurs de jeu portables et autres produits récents ont montré à quel point les petits appareils fonctionnant sous Windows complet peuvent devenir. Gloture a poussé les choses encore plus loin avec un PC sous Windows 11 qui ressemble et se comporte davantage comme un smartphone. Malgré ses caractéristiques modestes, certaines fonctionnalités surprenantes pourraient le rendre utile dans des situations spécifiques.

L’entreprise japonaise Gloture propose désormais un dispositif appelé le NanoPC. Il possède un écran de 5,5 pouces, fonctionne sous Windows 11 Pro et rentre facilement dans la plupart des poches. Son prix n’est pas trop décourageant, à 84 700 yens (585 dollars). Sa taille ressemble à celle d’un smartphone mais il est conçu davantage comme un PDA que comme un téléphone. Bien sûr, cela ne devrait pas empêcher les utilisateurs d’installer des applications de messagerie et de VoIP.

Alors que la plupart des ordinateurs de jeu portables comme le Steam Deck ou l’Asus ROG Ally fonctionnent avec des APU AMD, le NanoPC de Gloture est équipé d’un Intel Celeron J4125 cadencé à 2,7 GHz avec des graphiques UHD 600. L’appareil est doté d’une batterie de 2500 mAh, de 8 Go de RAM LPDDR4 et de 128 Go de stockage eMMC. Avec une résolution d’écran de seulement 1280 x 720, il n’est certainement pas destiné à offrir une expérience de lecture multimédia concurrentielle avec celle des téléphones haut de gamme ou des tablettes.

La force du NanoPC réside dans sa connectivité. Il comprend deux ports HDMI, quatre ports USB 3.0, un port USB-C, un port Ethernet Gigabit et un emplacement pour carte microSD. C’est beaucoup d’options de connexion physique pour un appareil aussi petit. Il prend également en charge le WiFi 6 et le Bluetooth 5.2.

Tous ces ports pourraient faire du NanoPC une station de travail ultraportable fonctionnelle dans des environnements où vos PC principaux ne sont pas disponibles. Les connexions HDMI peuvent maintenir simultanément deux sorties 4K à 60 Hz, ce qui, associé à un clavier et une souris Bluetooth ou USB, pourrait créer une configuration multi-écrans décente là où vous en avez besoin.

La plupart des personnes sont probablement satisfaits d’utiliser des smartphones et des tablettes dans des situations impliquant des appareils aussi petits. Le NanoPC ne les remplacera donc certainement pas. Cependant, Windows lui confère une compatibilité plus transparente avec les ordinateurs de bureau et les ordinateurs portables pour les tâches où l’interopérabilité est une priorité. Un produit comme celui-ci peut probablement résoudre de nombreux problèmes marginaux où un appareil iOS ou Android manque soit du logiciel pour accomplir une tâche, soit nécessite une étape supplémentaire qu’un système Windows portable n’aurait pas.

Malheureusement, le site de ventes de Gloture, Rakuten, n’effectue pas de livraison internationale. Donc, à part faire une visite personnelle ou en trouver un sur eBay ou ailleurs, il est difficile de se procurer un NanoPC en dehors du Japon.

