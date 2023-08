La Cadillac Escalade EV entièrement électrique a une autonomie de 450 miles et un prix de départ de 130 000 $

En bref : Cadillac a annoncé une nouvelle version de son SUV Escalade de luxe entièrement électrique de taille standard qui devrait contribuer à apaiser les craintes liées à l’autonomie. Le Cadillac Escalade IQ 2025 offre une autonomie estimée de 450 miles grâce notamment à sa batterie Ultium de 24 modules, qui produit plus de 200 kWh d’énergie disponible. Le SUV est également doté d’une architecture flexible à haute tension qui permet une recharge rapide là où c’est disponible.

Nous sommes informés qu’une charge rapide de 10 minutes peut fournir jusqu’à 100 miles d’autonomie de conduite.

Avec une connexion de 240V et 7,7 kW, vous pouvez vous attendre à une autonomie de jusqu’à 14,8 miles par heure de charge, ou 37 miles par heure avec une connexion de 19,2 kW.

La centrale électrique est évaluée jusqu’à 750 chevaux et 785 lb-pi de couple (en mode Velocity Max), ce qui permet au SUV d’atteindre 0-60 mph en moins de cinq secondes. La capacité de remorquage est évaluée jusqu’à 8 000 livres.

D’autres éléments d’intérêt comprennent un écran LED incurvé de 55 pouces de diagonale de pilier à pilier, alimenté par la plateforme Qualcomm Snapdragon Cockpit et un système audio AKG Studio référence de 40 haut-parleurs en option. Le système d’infodivertissement comprend plusieurs applications Google populaires intégrées, notamment Google Assistant, Google Play et Google Maps.

Il existe également une option de portes motorisées, vous permettant d’ouvrir et de fermer toutes les quatre portes d’un simple bouton. Si l’option est activée, il y a même une fonction qui ouvrira la porte du driver lorsque vous vous approchez (à condition que vous ayez le porte-clés sur vous). Les acheteurs bénéficient également d’un siège arrière électrique. Même la trappe de recharge est motorisée.

Le nouveau Escalade inclut également une direction intégrale standard pour réduire le diamètre de braquage du véhicule, ce qui, selon Cadillac, peut être particulièrement utile lors des manœuvres dans les parkings et les espaces étroits. La direction intégrale peut également améliorer la maniabilité et la stabilité à des vitesses plus élevées, ainsi que lors du remorquage.

Le Cadillac Escalade IQ 2025 commence à 130 000 $ et devrait entrer en production au centre d’assemblage Factory Zero de GM à Détroit l’été prochain.

