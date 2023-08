Le pack Resident Evil Humble Bundle donne aux fans d’horreur de quoi crier

En bref : Le dernier Humble Bundle ravit les amateurs de jeux d’horreur. La boutique en ligne s’est associée à Capcom pour proposer une collection de jeux Resident Evil classiques et modernes qui méritent d’être revisitée ou appréciée pour la toute première fois.

Le bundle de premier plan propose 11 jeux préférés de la franchise, comprenant (sans ordre particulier) : Resident Evil, Resident Evil: Revelations et Revelations 2 Deluxe Edition, Resident Evil 0, Resident Evil 2, Resident Evil 3, Resident Evil 4, Resident Evil 5 Gold Edition, Resident Evil 6, Resident Evil 7 Biohazard, et la dernière entrée de la série, Resident Evil Village. Les acheteurs recevront également un coupon de réduction de 25 % à utiliser sur Resident Evil Village – Winters’ Expansion.

Le bundle comprend la version remastérisée en haute définition du premier Resident Evil, ainsi que des remakes de nouvelle génération de Resident Evil 2 et 3. D’autres classiques sont présentés dans leur forme originale avec des exigences système basses, ce qui leur permet de fonctionner facilement sur différents matériels.

Le bundle Decades of Horror peut être à vous pour au moins 35 $. Ce n’est pas une mauvaise affaire étant donné que Village se vend actuellement 39,99 $ sur Steam. Selon Humble Bundle, la collection totale est estimée à 335 $.

Il est également possible de payer moins cher, mais vous recevrez alors moins d’articles. Un bundle de 10 articles, excluant Village et le coupon d’extension, peut être obtenu pour seulement 20 $, tandis que 10 $ vous permettront d’obtenir sept classiques. Tous les jeux du bundle peuvent être utilisés sur Steam et joués sur Windows.

Une partie de votre achat ira aider Humble Bundle à continuer à proposer d’autres bundles à l’avenir. Le reste de l’argent ira aux associations caritatives et aux développeurs – soit selon une répartition par défaut, soit ajustée selon vos souhaits. Au moment de l’écriture, plus de 8 000 bundles ont été vendus, permettant de collecter près de 24 000 $ pour des œuvres caritatives (en l’occurrence, One Tree Planted et Code.org).

Les personnes intéressées ont encore 13 jours pour se procurer le Resident Evil Humble Bundle.

