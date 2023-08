Nouvelle étude révèle une baisse de 18 % de productivité pour les personnes travaillant depuis chez elles

En bref: Depuis longtemps, on dit que travailler depuis chez soi rend les employés plus heureux et plus productifs, la plupart des arguments contre cette affirmation provenant d’études menées par des employeurs, de manière suspecte. Mais une nouvelle étude universitaire suggère également que le travail à domicile entraîne une baisse de la productivité, pouvant aller jusqu’à 18%.

Depuis la fin des confinements, peu de sujets ont été aussi controversés que le travail à domicile. De nombreuses études ont montré que l’équilibre entre vie professionnelle et personnelle, l’absence de trajet et le temps supplémentaire passé en famille augmentent la productivité des travailleurs.

Mais un document de travail rédigé par des économistes du Massachusetts Institute of Technology et de l’Université de Californie, Los Angeles, conteste ces résultats. Il a observé deux groupes composés de 235 employés de saisie de données – l’un travaillant depuis son domicile, l’autre au bureau – à Chennai, en Inde, pendant huit semaines. Les résultats ont montré que ceux qui travaillaient depuis leur domicile étaient 18% moins productifs, en termes de vitesse de saisie nette, que ceux qui travaillaient au bureau.

L’étude stipulait que les employés au bureau devaient respecter un horaire de 9h à 17h, tandis que ceux travaillant depuis leur domicile pouvaient choisir quand effectuer leurs 35 heures de travail par semaine.

Selon Insider, l’étude a découvert que les personnes qui sont moins productives en travaillant depuis chez elles sont en réalité plus susceptibles de choisir de travailler depuis leur domicile, et non moins. Le professeur David Atkin du MIT, qui a aidé à rédiger le document, a expliqué pourquoi cela pourrait être le cas. Il a déclaré que certaines personnes pourraient choisir de travailler depuis leur domicile, même si elles sont moins productives, car elles ont besoin d’être présentes pendant la journée. Par exemple, elles pourraient devoir s’occuper de leurs enfants, ce qui peut les distraire et les rendre moins productives.

Atkin suggère que le meilleur compromis entre la satisfaction du travail à domicile et la productivité au bureau est le travail hybride, dans lequel les employés répartissent leur temps entre les deux lieux. Cependant, plusieurs entreprises ont imposé la présence au bureau deux ou trois jours par semaine, ce qui a suscité la colère de leurs employés – nombreux sont ceux qui accepteraient une baisse de salaire et la perte d’avantages s’ils pouvaient travailler depuis leur domicile à temps plein, et d’autres affirment qu’ils pourraient démissionner en raison d’un manque de flexibilité.

Une enquête de Microsoft en septembre a révélé que la plupart des chefs d’entreprise estiment que le travail à domicile nuit à la productivité ; cela est venu près d’un an après qu’une autre étude de Microsoft ait affirmé que le travail à domicile menace la productivité et l’innovation. Une enquête a également révélé que les dirigeants étaient plus enclins à vouloir retourner au bureau que les employés. Même ceux qui travaillent depuis chez eux estiment souvent que leurs collègues en télétravail ne sont pas productifs. Une autre enquête a détaillé comment 40% des télétravailleurs passent quatre heures ou plus loin de leur ordinateur.

