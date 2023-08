Les 14 meilleurs moniteurs de jeu OLED classés

Il s’avère qu’à ce jour, j’ai passé en revue 14 moniteurs de jeu OLED différents, en commençant par la variante LG C1 de 48 pouces il y a quelques années (si vous pouvez appeler cela un moniteur) jusqu’à maintenant avec le Philips Evnia 34M2C8600 que j’ai récemment examiné. Cela m’a fait réfléchir : lequel de ces moniteurs OLED a été le meilleur dans l’ensemble, et comment les classerions-nous ? C’est l’objectif de cet article.

Nous pensions que ce serait un exercice assez simple : obtenir la liste des moniteurs, revenir en arrière et regarder comment ils se comportent, les classer facilement. Mais choisir la position exacte de chacun de ces produits a été assez difficile. Il y a des batailles serrées ici, surtout parce que la plupart de ces écrans sont en fait assez bons. Quoi qu’il en soit, nous devrions probablement commencer, et nous allons travailler de la pire à la meilleure, en commençant par la 14e place.

#14 Corsair Xeneon Flex 45WQHD240



Le Corsair Xeneon Flex 45WQHD240 est vraiment le seul moniteur OLED que nous ne recommanderions définitivement pas à la plupart des gens. C’est un concept intéressant, avoir un panneau OLED ultra-large de 45 pouces avec une courbe ajustable par l’utilisateur, et c’est un concept que nous aimons réellement. Gardez le moniteur plat pour le travail de productivité, puis courbez-le pour le jeu afin de rapprocher les bords et d’augmenter son immersivité. Mais d’autres éléments de cet affichage rendent difficile de le recommander.



Le plus gros problème pour nous était la faible densité de pixels : avoir une résolution de seulement 3440 x 1440 avec les problèmes de dispositions de sous-pixels RWBG des panneaux WOLED a conduit à une mauvaise clarté du texte, ce qui a gravement affecté l’utilisabilité de ce moniteur pour le travail de productivité sur le bureau. Sans une très bonne expérience de productivité, avoir une courbe ajustable pour convenir aux cas d’utilisation de productivité devient un peu inutile. C’est aussi un produit très cher, coûtant 2 000 euros, ce qui le rendait difficile à recommander par rapport à d’autres options ultra-larges, et c’est finalement pourquoi il se trouve en 14e position dans cette liste.

#13 Gigabyte Aorus FO48U



Le Gigabyte Aorus FO48U n’est pas un mauvais moniteur, mais quand on pense à tous les OLED que nous avons testés, nous trouvons difficile de recommander un produit de 48 pouces à la plupart des gens ; surtout maintenant que nous avons beaucoup d’options de 42 pouces. 48 pouces, même en 4K comme ce moniteur, est tout simplement trop grand pour la plupart des bureaux et nécessite souvent une distance de visionnement plus grande que la normale pour obtenir une expérience optimale. Pour cette raison, les moniteurs de 48 pouces que nous avons examinés ont baissé dans le classement.



Le FO48U est le moins bon des deux variantes que nous avons examinées. Il était moins lumineux que le LG C1, avait moins de ports HDMI 2.1, ne supportait pas Dolby Vision, n’avait aucune fonctionnalité de smart TV, et était généralement plus cher que le C1 pendant la majeure partie de sa vie. Le principal avantage qu’il apportait était un connecteur DisplayPort, mais à lui seul, cela n’était pas suffisant pour obtenir une recommandation.

#12 LG C1 48″



Le seul autre moniteur de 48 pouces que nous avons examiné, le LG C1 original dans sa plus petite taille à l’époque. La principale raison d’un classement bas ici est la taille ; nous pensons que 48 pouces est trop grand. Cependant, il offrait généralement une meilleure expérience que le FO48U, avec une luminosité plus élevée et beaucoup plus de fonctionnalités. Il avait également le même taux de rafraîchissement de 120Hz que le modèle Gigabyte, ce qui est un taux de rafraîchissement assez moyen pour un panneau OLED selon les normes modernes.



L’une des choses que LG a très bien faites avec le C1 a été de le maintenir à un prix bas pendant la majeure partie de sa vie, non seulement dans d’autres régions mais aussi aux États-Unis. Il était assez courant de le trouver pour moins de 1 000 euros, ce qui en faisait l’un des points d’entrée les moins chers pour le vrai jeu HDR pour les utilisateurs de PC – si vous pouviez supporter la taille. De nos jours, nous avons plus d’options, y compris celles de tailles raisonnables, mais il y a quelques années, le C1 était un produit recherché parmi un certain public.

#11 Acer Predator X27U



Nous arrivons maintenant aux tailles et formats de moniteurs que nous recommandons, mais qui ne sont pas tout à fait aussi aboutis que les classements supérieurs que nous verrons bientôt. À cette position, nous avons l’Acer Predator X27U, qui est l’un des produits que nous avons testés plus récemment. Le panneau WOLED de 27 pouces 1440p 240Hz utilisé ici est assez bon et offre une expérience de jeu très polyvalente, mais malheureusement, Acer n’a pas réussi à l’exécuter, ce qui en fait le plus difficile à recommander des quatre moniteurs que nous avons testés qui utilisent ce panneau.

Les principaux problèmes avec le X27U étaient une faible précision du HDR, une luminosité médiocre pour ce panneau, surtout en mode SDR, l’impossibilité de désactiver le limiteur automatique de luminosité, et des bizarreries de firmware agaçantes lors du passage entre les modes HDR et SDR. Étant donné qu’il avait également un prix plus élevé que ses concurrents, nous pensons qu’une position à la 11ème place dans cette liste est juste, malgré le fait qu’il présente par ailleurs tous les avantages habituels de l’OLED.

#10 Philips Evnia 34M2C8600



Le Philips Evnia 34M2C8600 est le premier QD-OLED de 34 pouces à apparaître sur la liste, mais comme nous allons du pire au meilleur, cela signifie aussi qu’il est le moins bon des cinq moniteurs que nous avons testés qui utilisent ce panneau. Et comme avec le Predator X27U, ce n’est pas tant à cause du panneau lui-même, mais de l’intégration et de l’exécution de Philips.



Nous avons placé le Philips devant l’Acer car il a moins de problèmes de firmware, mais contrairement à tous les moniteurs qui le précèdent, l’Evnia souffre d’une précision HDR assez médiocre. Vous pouvez soit choisir entre l’expérience complète à 1000 nits avec une mauvaise précision, soit un mode à luminosité limitée avec une bien meilleure précision. Ce n’est pas une grande limitation, et combinée à un prix élevé, elle se retrouve reléguée dans le classement. Cependant, nous avons apprécié l’intégration de l’LED RGB Ambiglow et son excellente calibration en mode sRGB, donc tout n’est pas mauvais ici.

#9 Corsair Xeneon 27QHD240



Le Corsair Xeneon 27QHD240 est un autre des moniteurs WOLED de 27 pouces 1440p 240Hz. Cette variante se classe au-dessus de l’Acer X27U et aussi du Philips QD-OLED car elle a moins de problèmes de firmware que le modèle Acer, et ne souffre pas des problèmes HDR bizarres du Philips. Ce n’est pas un moniteur HDR particulièrement précis, d’où sa 9ème position, mais à la sortie de la boîte, il est plus utilisable que les deux affichages précédents – tout en conservant une excellente calibration d’usine.



Ce que le modèle Corsair ne fait pas particulièrement bien, d’où son classement moyen, c’est la luminosité à la fois en mode SDR et HDR. Ce n’est pas un excellent moniteur pour les applications de bureau en raison de sa faible luminosité en mode SDR, et pour le HDR, nous avons vu mieux d’autres variantes de WOLED et QD-OLED. Mais à part cela, nous aimons assez le design et son prix a rapidement baissé pour devenir plus raisonnable.

#8 Asus ROG Swift PG42UQ



C’est à ce moment que les choses ont commencé à devenir exceptionnellement délicates. En numéro 8, nous avons l’Asus ROG Swift PG42UQ, un moniteur WOLED 4K de 42 pouces à 138Hz, conçu pour le jeu sur PC, avec des fonctionnalités comme le DisplayPort et une finition mate. C’est un moniteur assez impressionnant, et bien qu’il s’agisse toujours d’un grand format, il est beaucoup plus utilisable à une distance de vision normale par rapport aux moniteurs de 48 pouces que nous avons classés beaucoup plus bas.



Le principal concurrent du PG42UQ est le LG C2, et pour la plupart, ces écrans se font concurrence en termes de performances et de fonctionnalités. Le modèle Asus est plus lumineux, a un taux de rafraîchissement plus élevé, un revêtement mat, et a quelques fonctionnalités spécifiques au PC comme la possibilité de désactiver l’ABL. Mais il manque de fonctionnalités de smart TV, de support Dolby Vision, et de contrôles complets de calibration matérielle, que le C2 a en plus d’un revêtement d’écran brillant que certains peuvent préférer.

Bien qu’il soit difficile de les séparer d’un point de vue fonctionnalités, nous avons classé le PG42UQ en dessous du LG simplement à cause de son prix typique tout au long de sa durée de vie jusqu’à présent. Le modèle LG a été beaucoup moins cher, ce qui le rend plus facile à recommander, donc le modèle Asus devra se contenter de la 8ème place.

#7 Alienware AW3423DW



L’Alienware AW3423DW se classe actuellement à la quatrième place des cinq moniteurs QD-OLED que nous avons testés. C’était sans aucun doute un moniteur très impressionnant et que nous utilisons quotidiennement, avec des fonctionnalités solides comme son panneau 3440 x 1440 175Hz, une bonne calibration surtout pour le HDR, et ses niveaux de luminosité élevés parmi les OLEDs. Mais pour quelques autres raisons, nous avons l’impression qu’il n’est pas tout à fait au niveau des trois autres variantes que nous avons placées au-dessus de lui.



Pour commencer, il a été lancé avec quelques problèmes de firmware, comme le fait de ne pas faire fonctionner les fonctionnalités de soin de l’OLED aux bons moments. Il a également un comportement de ventilateur agaçant, manque de firmware évolutif par l’utilisateur et a la plus grande latence d’entrée de tous les modèles QD-OLED. Pendant une grande partie de sa durée de vie, il a également été assez cher sans vraiment justifier le prix supplémentaire par rapport, par exemple, à l’Alienware AW3423DWF, mais il a été lancé en premier, donc ce prix a été fixé pendant une période sans concurrence. Avec certains de ces problèmes, il n’a pas vieilli aussi gracieusement que les modèles qui ont été lancés après lui.

#6 LG C2 42″



Juste un peu devant l’AW3423DW se trouve le modèle LG C2 de 42 pouces. Nous avons déjà parlé de pourquoi ce moniteur est placé ici par rapport au PG42UQ précédemment, mais nous l’avons monté d’une place parce que pendant une grande partie de sa vie, et même aujourd’hui, il reste d’un excellent rapport qualité-prix étant régulièrement vendu à moins de 1 000 euros.



Ce n’est pas le moniteur le plus adapté au jeu par rapport aux panneaux WOLED de 27 pouces et QD-OLED de 34 pouces d’aujourd’hui, étant limité à seulement 120Hz, ayant une luminosité SDR limitée, et manquant de DisplayPort, et c’est la principale raison pour laquelle nous n’avons pas placé ce modèle de 42 pouces plus haut dans le classement. Mais c’est la meilleure offre de grand format et elle a été d’un excellent rapport qualité-prix, donc elle mérite définitivement une position en milieu de tableau supérieur.

#5 MSI MEG 342C QD-OLED



Le MSI MEG 342C QD-OLED nous a surpris en termes de placement global et d’entrée dans le top 5, mais nous ne pouvons tout simplement pas justifier de le placer plus bas, ni plus haut. Ce n’est pas le meilleur QD-OLED sur le marché – son design, en particulier, n’est pas très bon – mais ce n’est pas non plus le pire, et il finit par faire beaucoup de choses correctement. Des performances HDR généralement bonnes, y compris une luminosité décente, un firmware évolutif par l’utilisateur, HDMI 2.1, une faible latence.



MSI a également lancé ce moniteur à un excellent prix de seulement 1 100 euros, ce qui en fait l’une des variantes QD-OLED les moins chères – un facteur qui a certainement aidé dans ces classements. En fin de compte, cependant, lorsque nous parlons des 5 meilleurs OLED que nous avons testés, pour arriver tout en haut du classement, il faut avoir des performances ou des fonctionnalités d’élite, et le 342C n’est pas tout à fait à ce niveau. Mais c’est un bon écran, sans aucun doute, et MSI a vraiment besoin de commencer à en expédier plus, car ils peuvent encore être assez difficiles à trouver.

#4 LG 27GR95QE



Le LG 27GR95QE est un excellent moniteur de jeu de 27 pouces 1440p 240Hz et le deuxième meilleur à utiliser ce panneau que nous avons testé. De manière cruciale, il est plus lumineux en mode SDR que les variantes Corsair et Acer moins bien classées, ce qui le rend plus adapté pour l’utilisation d’applications de bureau, et il est plus précis en mode HDR. Il présente moins de bizarreries de firmware, et même quelques fonctionnalités supplémentaires, comme le support pour la calibration matérielle.

Un facteur important de ce package est le prix de LG, c’est pourquoi nous l’avons classé devant le MSI QD-OLED. Bien qu’il ait été lancé à 1 000 euros plus tôt cette année, depuis plusieurs mois maintenant, il est disponible pour 900 euros ou moins, ce qui en fait le moyen le plus abordable d’accéder à un OLED 1440p 240Hz.



Quand il est également meilleur que certains de ses concurrents plus chers, c’est une combinaison gagnante. La seule chose vraiment majeure qui empêche le LG d’obtenir un classement plus élevé est sa luminosité globale, qui est correcte, mais pas au même niveau qu’un certain concurrent que nous aborderons sous peu.

#3 Samsung Odyssey OLED G8



Le Samsung Odyssey OLED G8 obtient un classement assez positif et s’il n’était pas pour son prix plus élevé de 1 300 euros par rapport à ses concurrents, il aurait pu se glisser à la première place. C’est un excellent moniteur de jeu QD-OLED de 34 pouces 3440 x 1440 à 175Hz. Il a un design impressionnant sans bruit de ventilateur, une excellente performance, y compris une bonne précision HDR, un processeur intelligent complet qui permet une multitude d’options de calibration, et il supporte les mises à jour du firmware. Cette variante Samsung est clairement en avance sur l’équivalent MSI, l’Alienware AW3423DW, et bien sûr, le modèle Philips moins bien classé.



Nous avons l’OLED G8 devant le 27GR95QE en raison de sa luminosité supérieure en modes SDR et HDR, ainsi que de sa disposition de sous-pixels supérieure, ce qui en fait le produit le plus adapté pour une utilisation de bureau. Mais il y a aussi quelques inconvénients, comme sa luminosité médiocre sur les GPU AMD et l’utilisation de connecteurs d’affichage mini. Mais pour nous, l’OLED G8 dans l’ensemble est un produit fantastique, et une place dans le top 3 est bien méritée.

#2 Asus ROG Swift OLED PG27AQDM



L’Asus ROG Swift OLED PG27AQDM est un excellent moniteur que nous recommandons vivement. Tout ce qui est bon dans la variante LG dont nous venons de parler est également bon dans la variante Asus, mais en plus de cela, vous pouvez ajouter 30 à 40 pour cent de luminosité en plus – wow. C’est une énorme affaire pour un panneau WOLED, et cela rend le moniteur beaucoup mieux non seulement pour la consommation de contenu HDR mais aussi pour l’utilisation d’applications de bureau.



Nous pensons que c’est le meilleur moniteur de jeu WOLED et le meilleur du pack 1440p 240Hz, ce qui pose la question de pourquoi il est classé en 2ème place, et non en 1ère. Cela se résume à WOLED vs QD-OLED, et à notre avis, nous avons une légère préférence pour QD-OLED – bien que ce soit un choix très serré et difficile à faire.

Le QD-OLED est un peu plus lumineux même comparé au PG27AQDM, il a une meilleure (bien que pas idéale) structure de sous-pixels, une meilleure uniformité, et nous préférons le format ultra-large. Il y a aussi quelques avantages du concurrent le mieux classé que ce modèle Asus n’a pas, de plus le PG27AQDM ne gagne aucun point bonus pour la valeur, étant vendu à un solide 1 000 euros. Mais vraiment, ces 3 produits du top pourraient être interchangeables ; ce sont tous de très bons moniteurs OLED qui valent la peine d’être achetés.

#1 Dell Alienware AW3423DWF



Le meilleur moniteur OLED que nous avons testé est l’Alienware AW3423DWF de Dell. Maintenant, avant la récente mise à jour du firmware, nous n’aurions certainement pas placé le DWF en première place, car la précision HDR n’était tout simplement pas à la hauteur. Mais dans sa version actuelle, nous pensons que le DWF fait un argument extrêmement solide pour lui-même, et avec notre préférence personnelle pour le format ultra-large aidant un peu, il finit par prendre la couronne.



L’Alienware fonctionne vraiment bien et a très peu d’inconvénients. Il offre toutes les excellentes performances HDR et SDR que nous connaissons et aimons de ce panneau QD-OLED, avec une excellente luminosité, une grande vitesse, une faible latence d’entrée, (maintenant) une précision HDR décente, un excellent mode sRGB, une belle sélection de ports, un ventilateur silencieux, un firmware évolutif, une garantie de trois ans contre le burn-in… la liste continue.

Mais l’élément vraiment décisif du DWF a été son prix. Malgré une grande variété de matériel et de fonctionnalités, le DWF a toujours été dans la fourchette de prix inférieure avec son PDSF de 1 100 euros et des ventes occasionnelles à 1 000 euros. Alors que nous pensons que le Samsung OLED G8 a quelques avantages notables comme son design et un meilleur matériel de traitement d’affichage, l’écart de prix est souvent de 200 à 300 euros, ce qui est significatif pour une différence de qualité pas énorme. Dell a un gagnant ici, et bien qu’il ait fallu environ six mois pour mettre le firmware à niveau, les acheteurs de ce produit seront extrêmement satisfaits de ce qu’ils ont obtenu.

Découvrez le reportage du mois (sous-titré en français), l’IA gagnera t-elle face aux champion du monde du jeu de Go ? :