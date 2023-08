Les images du télescope Webb montrent la nébuleuse de l’Anneau avec un détail saisissant

En bref: Une équipe internationale d’astronomes a récemment publié de nouvelles images de Messier 57, plus communément connue sous le nom de nébuleuse de l’Anneau, capturées à l’aide du télescope spatial James Webb. Les nébuleuses comme Messier 57 se forment lorsque, dans leurs dernières étapes de vie, les étoiles expulsent leurs couches externes dans l’espace.

La nébuleuse de l’Anneau est une cible populaire dans le ciel nocturne, et pour une bonne raison. Elle a été découverte par l’astronome français Antoine Darquier de Pellepoix en 1779 et se trouve à une distance relativement proche de la Terre, à 2 570 années-lumière. Selon la NASA, elle a une magnitude apparente de 8,8, peut être repérée avec des télescopes de taille modérée, et est mieux observée pendant le mois d’août.

Mike Barlow, le co-scientifique principal du projet d’imagerie de la nébuleuse de l’Anneau du JWST, a déclaré que les images haute résolution fournies par Webb mettent en évidence non seulement les détails complexes de la coque externe en expansion de la nébuleuse, mais révèlent également la région intérieure autour de la naine blanche centrale avec une clarté exquise.

« Nous assistons aux derniers chapitres de la vie d’une étoile, un aperçu du futur lointain du Soleil pour ainsi dire, et les observations du JWST ont ouvert une nouvelle fenêtre pour comprendre ces événements cosmiques fascinants », a ajouté Barlow.

Comme le soulignent les chercheurs de l’Université de Western, les nébuleuses se présentent sous une variété de formes et de motifs – le résultat d’une interplay complexe de processus physiques que les astronomes ne comprennent pas encore pleinement. Tout comme les feux d’artifice, les différents éléments chimiques émettent des lumières de différentes couleurs, donnant lieu à des visuels impressionnants.

Ce ne sont pas seulement les belles couleurs qui rendent la nébuleuse de l’Anneau et les autres nébuleuses similaires si fascinantes. Les différentes couleurs fournissent une mine d’informations scientifiques sur les processus de l’évolution stellaire, a déclaré Nick Cox, co-scientifique principal du projet.

La nébuleuse de l’Anneau a été capturée par le télescope spatial Hubble de la NASA en 2013. C. Robert O’Dell de l’Université Vanderbilt a décrit la nébuleuse à l’époque comme moins un beignet et plus une pâtisserie en gelée car elle est remplie de matière au milieu.

Dans environ six milliards d’années, notre Soleil connaîtra une fin similaire. Cela ne sera pas aussi visuellement époustouflant, a noté O’Dell, car le Soleil n’est pas aussi massif que l’étoile centrale de la nébuleuse de l’Anneau.

