Le processeur M3 Max alimentant les MacBook Pros de prochaine génération pourrait disposer de 16 cœurs de CPU et 40 cœurs de GPU

Qu’est-il arrivé? Apple devrait dévoiler ses modèles de MacBook Pro de prochaine génération en 2024, et un nouveau rapport révèle maintenant quelques détails clés sur la puissante puce M3 Max qui devrait alimenter ces appareils. Le M3 Max a fait l’objet de rumeurs pendant un certain temps. Si l’on en croit le dernier rapport, il sera un remplaçant digne de son prédécesseur – le M2 Max qui alimente les modèles de MacBook Pro 14 pouces et 16 pouces annoncés plus tôt cette année.

Selon Mark Gurman de Bloomberg, le M3 Max sera un monstre de processeur avec 16 cœurs CPU, comprenant 12 cœurs hautes performances et 4 cœurs d’efficacité, ainsi que 40 cœurs GPU et jusqu’à 48 Go de mémoire unifiée. Gurman ajoute que Apple a déjà commencé à tester la nouvelle puce avec son prochain MacBook Pro de prochaine génération, codé J514.

Les informations proviendraient d’un développeur tiers d’applications Mac non nommé, et si elles sont exactes, cela indiquerait que la puce phare de prochaine génération d’Apple aurait quatre cœurs de CPU supplémentaires et deux cœurs de GPU supplémentaires par rapport au M2 Max. Les cœurs supplémentaires devraient permettre des performances plus rapides, en particulier dans les applications à multi-threading.

On s’attend à ce que le M3 Max soit fabriqué par TSMC en utilisant son processus de nœud 3nm, ce qui pourrait le rendre à la fois puissant et efficace. L’A17 Bionic, qui devrait alimenter les prochains modèles d’iPhone 15 Pro, est également censé utiliser une technologie similaire, bien qu’Apple n’ait pas encore confirmé officiellement quoi que ce soit à ce sujet.

Pendant ce temps, en plus du M3 Max, Apple serait également en train de tester quelques autres puces de la série M3, notamment le modèle de base et le M3 Pro. Alors que le premier pourrait avoir la même configuration que le M2, avec huit cœurs CPU et jusqu’à dix cœurs GPU, le M3 Pro pourrait être doté de 12 cœurs CPU et de jusqu’à 18 cœurs GPU.