Sony relève sa prévision annuelle alors que les ventes de la PS5 approchent près de 42 millions

En bref: Sony a enregistré une baisse de 31 % de ses bénéfices au cours du premier trimestre fiscal, mais l’entreprise a tout de même revu à la hausse ses prévisions annuelles grâce à la réussite de son activité PlayStation. Elle a également confirmé que près de 42 millions d’unités de PlayStation 5 ont été vendues depuis le lancement de la console en 2020.

Sony a généré 20,7 milliards de dollars de revenus au cours du dernier trimestre, soit une hausse de 33 % par rapport à la même période l’année précédente. Et même si son bénéfice d’exploitation de 1,76 milliard de dollars a baissé de 31 % d’une année sur l’autre, il était tout de même meilleur que prévu.

Ce trimestre a été une nouvelle période prospère pour la PlayStation 5. Sony a vendu 3,3 millions d’unités entre avril et juin, soit une augmentation de 37,5 % par rapport au trimestre de l’année précédente, où 2,4 millions d’unités ont été vendues. Cela porte le total à 41,7 millions, confirmant l’annonce du président-directeur général Jim Ryan le mois dernier selon laquelle plus de 40 millions de consoles PS5 ont été vendues. La société espère réaliser 25 millions de ventes de PS5 au cours de l’exercice financier, qui se termine en mars 2024. En comparaison, elle a vendu 19,1 millions d’unités au cours de l’année précédente.

En ce qui concerne les jeux, 56,5 millions de titres PS4 et PS5 ont été vendus au dernier trimestre, soit une augmentation de 19,7 % par rapport à l’année précédente, grâce aux ventes de tiers. Des sorties telles que Final Fantasy 16 et Diablo IV ont contribué à stimuler les ventes de jeux.

Le nombre d’utilisateurs actifs mensuels du PlayStation Network a augmenté de 5 millions pour atteindre 108 millions, tandis qu’une des données les plus intéressantes était le ratio de téléchargements numériques par rapport aux copies physiques. Nous avons vu le premier augmenter depuis des années, mais il est passé de 79 % au T1 2022 à 72 % au T1 2023.

Sony a révisé ses prévisions de ventes de jeux et de services réseau à la hausse de 7 %, à 4,2 billions de yens, et ses prévisions de revenus globaux à la hausse de 6 %, à 12,2 billions de yens. Elle a revu à la baisse ses perspectives concernant ses capteurs d’image utilisés dans les smartphones et autres appareils en raison de la reprise plus longue que prévue du marché chinois des téléphones et d’un ralentissement aux États-Unis que Apple a récemment souligné.

« Nous nous attendions à ce que le marché des smartphones commence à se redresser à partir du second semestre de cet exercice fiscal, mais maintenant nous ne prévoyons pas que cela se produise avant au moins l’année prochaine », a déclaré Sadahiko Hayakawa, directeur général principal chargé du département financier de Sony.

Un autre secteur qui a déçu a été la division des films de Sony. Ses bénéfices ont baissé de 68 % et son chiffre d’affaires de 6 %, ce que l’entreprise attribue aux grèves des scénaristes.

