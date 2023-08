La Chine dévoile le nouveau processeur 3A6000 de Loongson, revendiquant des performances comparables aux puces Intel de trois ans

Qu’est-il arrivé exactement? La société chinoise Loongson Technology travaille activement à la création de la prochaine génération de ses processeurs PC maison. Un récent article sur les réseaux sociaux semble suggérer que le développement avance bien et que Loongson pourrait atteindre la parité avec les processeurs x86 occidentaux plus tôt que prévu.

Le chef architecte Hu Weiwu a commencé le développement de la technologie des puces Loongson en 2001, mais les choses sont aujourd’hui beaucoup plus compliquées en raison des sanctions imposées par le gouvernement américain aux entreprises chinoises. Toutefois, Loongson Technology continue de progresser – si les informations récentes provenant des réseaux sociaux chinois sont basées sur des faits réels.

La semaine dernière, Loongson a partagé un article sur QQ.com site de ventes les performances de son processeur Loongson 3A6000. Le nouveau CPU est doté de quatre cœurs de calcul fonctionnant à une fréquence de 2,5 GHz, a déclaré l’entreprise, ce qui représente une nouvelle génération de technologie Loongson qui vient d’être mise au point avec succès. La société a présenté les résultats des tests réalisés par l’Institut de normalisation de l’électronique chinois (CESI), afin de donner une impression de « tierce partie » à ses revendications de performances.

Le CESI a apparemment utilisé SPEC CPU 2006, un outil de benchmark conçu pour tester le CPU d’un système, son sous-système mémoire et sa chaîne d’outils. La suite a pris sa retraite en 2018, cinq ans avant les nouveaux tests chinois. Selon les données fournies par Loongson, le CPU 3A6000 a obtenu 43,1/54,6 points dans les tests de point fixe/point flottant monocœur, et 155/140 points dans les tests de point fixe/point flottant multicoeur. Le processeur a été en mesure de fournir une bande passante de 42 Go/s avec des modules mémoire DDR4-3200 à double canal, tandis qu’Unixbench a obtenu un score de 7400 points.

Loongson affirme que ces résultats placent le CPU quadricœur 3A6000 au même niveau que les processeurs quadricœurs x86-64 lancés par Intel il y a trois ans. En 2020, Intel a lancé son architecture Comet Lake avec les CPU Core de 10e génération, qui comprenaient six modèles Core i3 avec quatre cœurs et huit threads de calcul. Après Comet Lake, Intel a sorti trois autres microarchitectures principales pour ordinateurs de bureau et est prêt à lancer Meteor Lake, les processeurs Core de 14e génération basés sur une conception par puce et équipés d’une « unité de traitement de vision » pour accélérer les charges de l’IA.

Le Loongson 3A6000 utilise la nouvelle architecture LoongArch, une IA peu documentée qui est essentiellement dérivée de MIPS. L’architecture MIPS à base de RISC a été développée par la société américaine du même nom, qui en a abandonné la technologie en 2021 et adopté l’architecture RISC-V. Loongson a poursuivi le développement de MIPS après avoir obtenu les licences des architectures MIPS32 et MIPS64 en 2011, et LooongArch est supposé inclure des choix de conception provenant à la fois de MIPS et de RISC-V.

Même si les revendications de performances sur le hardware CPU sont vraies, Loongson aura probablement plus de difficultés sur le front du logiciel. Le Core Linux et les systèmes d’exploitation ne fournissent pas encore un support complet pour l’architecture LoongArch, et une version de Windows qui pourrait s’exécuter sur les nouveaux processeurs est clairement hors de question.

