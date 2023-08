Découvrez la xTool P2: Une machine de gravure laser révolutionnaire

Si vous êtes à la recherche d’une graveuse laser de bureau puissante, polyvalente et abordable, ne cherchez plus. La xTool P2 est la solution idéale pour tous vos besoins de création.

Puissance et performance exceptionnelles

La xTool P2 est équipée d’une puissance de 55W, ce qui en fait l’une des graveuses laser de bureau les plus performantes du marché. Cette puissance supplémentaire permet des gravures et des découpes plus rapides et plus précises sur une variété de matériaux, tels que le bois, l’acrylique, le cuir, le tissu et bien plus encore.

Avec la découpeuse laser xTool P2, vous pouvez donner vie à vos idées avec une qualité professionnelle. Vous pouvez également explorer davantage l’utilisation des petites entreprises en tant qu’extension des cadeaux personnalisés ou réaliser des projets artistiques, en considérant les PME comme une section, ce qui est également un bon choix.

Système à double caméra pour une précision inégalée

Une caractéristique unique de la xTool P2 est son système à double caméra. Cette innovation technologique offre une visualisation en temps réel de la zone de travail, vous permettant de contrôler avec précision votre projet. Grâce à cette fonctionnalité, vous pouvez voir exactement où la gravure ou la découpe sera appliquée, ce qui vous permet d’ajuster et d’aligner votre design de manière précise.

De plus, la double caméra permet également de réaliser des gravures sur des surfaces courbes, ce qui élargit considérablement vos possibilités créatives. Imaginez pouvoir graver des motifs détaillés sur des bols, des gobelets ou même des instruments de musique. La xTool P2 vous offre une précision inégalée pour des résultats impressionnants.

Première découpeuse laser au monde avec la fonction Automatic passthrough

La découpeuse laser xTool P2 se distingue par sa remarquable fonction de passage en continu (automatic passthrough). Cette fonction est en cours de développement et sera disponible dans les versions ultérieures. Grâce à cette fonctionnalité, vous pourrez alimenter automatiquement le matériau pour un traitement fluide et efficace, simplifiant ainsi votre processus de travail.

Convivialité et facilité d’utilisation

La xTool P2 a été conçue pour être conviviale et facile à utiliser. Il est doté d’un écran tactile intuitif qui vous permet de naviguer facilement dans les différentes fonctionnalités et de personnaliser vos paramètres de gravure. Grâce à son interface conviviale, même les débutants peuvent rapidement maîtriser l’utilisation de la xTool P2 et créer des projets impressionnants.

De plus, la xTool P2 est compatible avec les logiciels Creative Space et Lightburn, offrant ainsi une flexibilité supplémentaire dans votre processus de création. Vous pouvez importer facilement vos designs et vos fichiers, et les personnaliser selon vos besoins. Que vous soyez un professionnel créatif ou un amateur passionné, la xTool P2 s’adapte à votre flux de travail et vous permet de réaliser des projets uniques.

Système tout-en-un pour une expérience simplifiée

Une autre caractéristique remarquable de la xTool P2 est son système tout-en-un. Contrairement à certaines graveuses laser, vous n’avez pas besoin d’acheter des composants supplémentaires tels qu’un refroidisseur d’eau séparé ou une pompe à air. Tout est intégré dans la machine, ce qui facilite son utilisation et son installation. Vous pouvez commencer à utiliser la xTool P2 dès sa réception, sans avoir à vous soucier de configurations complexes. De plus, la xTool P2 est équipé d’un système de convoyeur qui vous permet de déplacer des matériaux extra-longs pour la réalisation de grands panneaux et autres supports similaires. Cette fonctionnalité vous offre une flexibilité supplémentaire pour vos projets de grande envergure.

Flexibilité et compatibilité

La xTool P2 offre une grande flexibilité en termes de matériaux compatibles. En plus des matériaux couramment utilisés tels que le bois et l’acrylique, la xTool P2 peut également graver et découper sur des matériaux transparents et de couleur claire, tels que le verre acrylique transparent. Cela ouvre un large éventail de possibilités pour la création d’objets personnalisés, tels que des trophées, des ornements de Noël, des plaques signalétiques et bien plus encore.

De plus, la xTool P2 est compatible avec une variété de logiciels de conception populaires tels que Adobe Illustrator, CorelDRAW et AutoCAD. Cela signifie que vous pouvez utiliser les outils familiers que vous maîtrisez déjà pour créer vos designs, puis les importer facilement dans le logiciel de la xTool P2 pour une gravure précise et de haute qualité. Cette compatibilité étendue vous permet de travailler de manière transparente avec vos logiciels préférés, vous offrant une liberté créative totale.

Qualité de construction et durabilité

La xTool P2 est construite avec des matériaux de haute qualité et une attention méticuleuse aux détails. Sa structure robuste et sa conception durable garantissent une utilisation fiable et une longue durée de vie. Vous pouvez compter sur la xTool P2 pour répondre à vos besoins de gravure et de découpe, que ce soit pour des projets occasionnels ou une utilisation intensive.

Une protection complète

En ce qui concerne la sécurité, le xTool P2 est équipé de multiples mesures de protection pour assurer une utilisation sans danger. Il est doté d’un système de refroidissement efficace qui prévient la surchauffe de l’appareil, garantissant ainsi une utilisation continue et fiable.

De plus, le xTool P2 est équipée d’un système de protection contre les surtensions et les courts-circuits, ce qui protège à la fois l’appareil et l’utilisateur. Vous pouvez donc utiliser le xTool P2 en toute tranquillité d’esprit, sachant que votre sécurité est prise en compte.

xTool P2 Prix et promotion

La xTool P2 est bien plus qu’une simple graveuse laser de bureau. Avec sa puissance exceptionnelle, son système à double caméra, sa convivialité, son système tout-en-un et sa grande flexibilité, la xTool P2 vous permet de réaliser des projets créatifs et professionnels avec une précision inégalée. Que vous soyez un artisan, un artiste ou un entrepreneur, la xTool P2 est l’outil idéal pour donner vie à vos idées et créer des objets personnalisés de haute qualité.

xTool propose la P2 à 4599 € au lieu de 4999€. Pour l’achat de celle-ci, un pack de consommables surprise vous est également offert. C’est donc le moment idéal pour vous procurer cette graveuse laser avant que son prix n’augmente. Concernant la livraison, celle-ci est gratuite et se fait directement depuis un entrepôt européen, vous assurant un court délai de livraison.

À l’occasion de la rentrée la marque réduit le prix de la xTool P2 de 100€, ramenant son tarif à 4499 €. Si vous êtes intéressé, ne tardez pas, l’offre se termine le 23/08/2023 !

