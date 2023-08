Les APU AMD Ryzen 8000 « Strix Point » pourraient comporter quatre cœurs Zen 5 et huit cœurs Zen 5c

En bref : Après avoir lancé sa première série de processeurs Ryzen 7000 l’année dernière, AMD travaille sur des successeurs qui devraient être annoncés en 2024. Commercialisés sous le nom de Ryzen 8000, les APU « Strix Point » pourraient comporter jusqu’à 12 cœurs de classe Zen 5 et un GPU intégré basé sur la RDNA 3.5.

Ces informations proviennent du prolifique informateur Golden Pig Upgrade, qui a révélé certains aspects clés des APU Ryzen 8000 Monolithic sur le site chinois de médias sociaux Bilibili (HXL h/t ici). Il est à noter qu’en plus de la conception monolithique, certains APU Ryzen 8000 devraient également être dotés d’une conception par puce, mais la dernière fuite n’a rien révélé à ce sujet.

D’après les nouvelles informations, les APU Strix Point Monolithic pourraient avoir une conception de CPU hybride avec un seul CCD et deux CCX. Alors qu’un des CCX est censé comporter 4 cœurs de CPU Zen 5 et 8 threads, l’autre devrait être équipé de 8 cœurs de CPU Zen 5C et 16 threads, soit un total de 12 cœurs et 24 threads. La puce pourrait également comporter un total de 24 Mo de cache L3, avec le CCX Zen 5 représentant 16 Mo et le CCX Zen 5C disposant de 8 Mo.

STX

monolithic

2CCX

4C8Tï¼ÂZ5 Classicï¼Â+8c16Tï¼ÂZ5 Denseï¼Â

L3 16+8MB

8WGP RDNA3.5https://t.co/hHQ4oBRb8y – HXL (@9550pro) 5 août 2023

L’informateur a également affirmé que le GPU intégré basé sur la RDNA 3.5 dans les APU Strix Point comporterait 8 processeurs de groupe de travail (Workgroup) (Work Group Processors), ce qui correspond à 1 024 processeurs de flux. Si la rumeur s’avère exacte, cela représenterait une augmentation de 33 % du nombre de processeurs de flux par rapport à la RDNA 3, ce qui en ferait une amélioration impressionnante par rapport au Radeon 780M, actuellement le GPU iGPU RDNA 3 le plus rapide.

Il est important de souligner que ces dernières informations viennent quelques jours seulement après qu’un exemplaire d’ingénierie Ryzen 8000 ait été repéré dans la base de données [email protected], révélant certains aspects clés de la prochaine gamme, y compris la conception Monolithic Zen 5 et les cœurs iGPU RDNA 3.5. Une fuite antérieure a également prétendu que les puces Strix Point « Halo » (série Ryzen 8050-H) pourraient être expédiées avec jusqu’à 16 cœurs Zen 5 et 32 threads.

La série Ryzen 8000 rivalisera avec les processeurs Arrow Lake et Lunar Lake d’Intel. Alors que le premier devrait être lancé plus tard cette année, le deuxième pourrait arriver fin 2024 ou début 2025. En attendant, il n’y a pas beaucoup plus d’informations sur Strix Point pour le moment, mais nous espérons obtenir plus de fuites dans les mois à venir.



Découvrez le reportage du mois (sous-titré en français), l’IA gagnera t-elle face aux champion du monde du jeu de Go ? :