L’iPhone 15 aura-t-il des difficultés ? Apple reconnaît une baisse dans le marché américain des smartphones.

Qu’est-il arrivé? Il semble qu’Apple se prépare à des ventes décevantes pour l’iPhone 15. À un peu plus d’un mois du lancement de ses derniers smartphones, Cupertino a admis que le marché américain des smartphones est en baisse.

Les divisions matérielles d’Apple ont connu une baisse au cours du dernier trimestre. Le chiffre d’affaires de 39,67 milliards de dollars provenant des ventes d’iPhone était inférieur aux estimations de Wall Street et représentait une baisse de 2% par rapport au même trimestre de l’année précédente. Les revenus de Mac et iPad étaient également en baisse, respectivement de 7% et 20%.

Après ce rapport, Apple a admis que « le marché des smartphones est en déclin depuis les derniers trimestres aux États-Unis ».

Mark Gurman de Bloomberg note que les ventes de produits Apple aux États-Unis sont en net déclin par rapport à la Chine, que le PDG Tim Cook a présentée comme un point fort au cours du dernier trimestre. Apple a déclaré que les consommateurs américains ne dépensent pas autant pour les appareils Apple qu’auparavant et que l’ensemble de l’industrie des smartphones connaît une baisse, ce qui n’est pas idéal lorsque la sortie d’un nouvel appareil se profile.

L’admission d’Apple n’est pas exagérée. Les analystes en recherche de marché Canalys et Counterpoint ont tous deux signalé des baisses des expéditions de smartphones au deuxième trimestre – le premier a déclaré 11%, tandis que le second était légèrement meilleur avec 8% – Samsung se plaçant en première position devant Apple.

Nous sommes à environ six semaines du lancement de la série iPhone 15 – sa sortie est prévue pour le 22 septembre après une présentation environ dix jours plus tôt. Les rumeurs indiquent que la plus grande amélioration sera des bordures plus fines. Apple devrait également remplacer les bords en acier inoxydable des modèles Pro par du titane, un matériau plus léger et plus haut de gamme, tandis que le port Lightning sera remplacé par l’USB-C, surtout en raison des futures règles de l’UE.

Nous sommes habitués à voir des mises à jour itératives dans les téléphones – prenez par exemple le Samsung Galaxy Z Fold 5. Le fait que la caractéristique la plus marquante de l’iPhone 15 puisse être des bordures plus petites de 0,7 mm ne semble pas être quelque chose qui encouragera les files d’attente devant les sites marchands le jour du lancement.

Gurman note cependant que l’iPhone 15 aura quelques avantages. La série sera lancée pendant la période des fêtes chargée et ne devrait pas subir les mêmes arrêts liés à la pandémie à l’usine Foxconn qui ont affecté l’approvisionnement de l’iPhone 14 Pro et Pro Max – bien qu’il y ait eu des rapports de potentielles pénuries graves lors du lancement. De plus, les nouveaux téléphones devraient ne pas être plus chers que leurs prédécesseurs aux États-Unis. Mais étant donné que de nombreuses personnes sont prudentes quant à l’achat de produits de luxe coûteux en ce moment, il reste à voir dans quelle mesure un gel des prix aidera les ventes.

Découvrez le reportage du mois (sous-titré en français), l’IA gagnera t-elle face aux champion du monde du jeu de Go ? :