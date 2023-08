Pourquoi cela compte : L’essor de la cryptomonnaie a entraîné une hausse importante des prix des cartes graphiques PC tout au long de 2020 et 2021, et les prix ne sont toujours pas à un niveau satisfaisant pour de nombreux utilisateurs. L’engouement actuel pour l’IA pourrait avoir un effet similaire car certaines entreprises signalent des pénuries, mais NVIDIA affirme que la chaîne d’approvisionnement est plus complexe que ce que beaucoup pensent.

Des déclarations récentes d’entreprises spécialisées dans l’IA indiquent que l’essor de l’IA accroît la demande de GPU au point que certaines signalent des pénuries. NVIDIA affirme que ses chaînes d’approvisionnement n’ont pas totalement échoué à répondre à la demande, mais qu’elles rencontrent des problèmes mineurs, apaisant ainsi quelque peu les craintes.

Microsoft, OpenAI et d’autres entreprises mentionnent les mesures qu’elles ont dû prendre pour atténuer les pénuries de NVIDIA H100 et A100, des GPU d’entreprise utilisés pour les charges de travail d’IA. Microsoft limite le débit des employés et le PDG de Quora déclare que la pénurie de hardware masque le véritable potentiel des applications d’IA. Elon Musk a plaisanté en disant que les GPU d’entreprise sont actuellement plus difficiles à obtenir que des médicaments.

AMD (contrairement à Qualcomm) est un plaisir d’acheter des puces chez eux. 7,38 PFLOPS de calcul ont été expédiés aujourd’hui, avec des exaflops de plus à venir. Il est agréable de les voir plus actifs sur le ROCm GitHub, nous travaillons sur la couche supérieure @__tinygrad__ pic.twitter.com/5yE11TVA5F – George Hotz �’ (@realGeorgeHotz) 1er août 2023

NVIDIA a expliqué que souvent, le problème de fabrication avec les GPU ne concerne pas l’unité principale de traitement, mais plutôt un autre composant de la carte d’extension. Dans le cas actuel, le problème concerne le packaging, que l’entreprise gère actuellement avec la technologie de puce en empilement 3D sur tranche et sur substrat (CoWoS) de TSMC. NVIDIA promet que l’approvisionnement sera beaucoup plus solide au second semestre 2023.

Il n’est pas clair dans quelle mesure la situation pourrait déborder sur le marché grand public des GPU, mais l’essor de l’IA a déjà poussé NVIDIA à détourner certaines ressources de production des cartes graphiques GeForce RTX 4090 vers les H100. Bien que les commentaires des entreprises spécialisées dans l’IA laissent entendre qu’il faudrait du temps pour se tourner vers le hardware AMD, une publication du célèbre pirate informatique George Hotz indique que sa société, comma, achète des cartes Radeon 7900 XTX à cette fin.

<L’équipe verte est actuellement dominante dans le domaine de l’IA, mais l’analyse de Netcost-security.fr suggère qu’AMD peut certainement faire des avancées significatives dans ce secteur. L’avantage principal de l’entreprise en matière d’IA réside dans son avance dans les CPU pour PC Windows qui intègrent des blocs d’IA.



Découvrez le reportage du mois (sous-titré en français), l’IA gagnera t-elle face aux champion du monde du jeu de Go ? :