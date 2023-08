Elon Musk s’engage à financer les frais juridiques des utilisateurs licenciés pour avoir créé ou aimé des publications sur X.

En bref : Il y a eu de nombreuses histoires d’avertissement concernant des personnes publiant ou aimant quelque chose de controversé sur les réseaux sociaux et perdant leur emploi à cause de cela. Selon Elon Musk, si la plateforme en question est X, anciennement connue sous le nom de Twitter, la société paiera les frais juridiques de la personne.

« Si vous avez été traité de manière injuste par votre employeur en raison de quelque chose que vous avez publié ou aimé sur cette plateforme, nous financerons vos frais juridiques », a déclaré Musk dans un message publié tard samedi.

L’homme le plus riche du monde a ajouté qu’il n’y aurait aucune limite quant à l’aide financière que X fournirait à quelqu’un luttant contre son licenciement devant les tribunaux. Il a également déclaré qu’en plus d’un procès, X sera « extrêmement bruyant » et s’en prendra aux conseils d’administration des entreprises.

Il sera certainement intéressant de voir dans quelle mesure Musk respectera cette promesse et s’il y aura des exceptions. X maintiendra probablement que si quelque chose est autorisé à être publié selon les règles du site, la société défendra le créateur et ceux qui l’aiment.

Avant d’acheter l’entreprise, Musk s’était longtemps plaint du fait que Twitter ne respectait pas les principes de la liberté d’expression. Depuis qu’il en est devenu propriétaire, il a permis à de nombreux utilisateurs précédemment bannis de revenir, assoupli les politiques de modération et licencié une grande partie de l’équipe de modération du contenu.

X Corp. a récemment poursuivi un groupe anti-haine qui affirmait que la plateforme était remplie de contenus racistes, homophobes, néonazis, antisémites ou conspirationnistes que X ne supprimait pas malgré les signalements. X affirmait que le Center for Countering Digital Hate (CCDH) avait illégalement copié ses serveurs et choisi les messages les plus haineux qu’il pouvait trouver dans le cadre d’une « campagne d’intimidation visant à chasser les annonceurs ». Il accusait également le CCDH d’être financé par des concurrents de Twitter ou des gouvernements étrangers ayant un agenda caché.

X prétendait également que le CCDH ciblait des organisations défendant la liberté d’expression et tentait de déplatformer les utilisateurs dont les opinions ne correspondent pas à sa propre idéologie.

Par ailleurs, Musk a déclaré que son combat tant attendu avec le milliardaire Mark Zuckerberg aura bien lieu et sera diffusé en direct sur X. Musk a ajouté que tous les profits du combat iront à des œuvres de bienfaisance pour les vétérans.

La confirmation de Musk est quelque peu surprenante étant donné que la semaine dernière seulement, Zuckerberg a déclaré aux employés lors d’une réunion de l’entreprise qu’il n’était « pas sûr que cela [le combat] se concrétise ».

On peut imaginer que ce serait Musk qui chercherait à éviter le combat, étant donné que Zuckerberg a récemment été promu ceinture bleue en jiu-jitsu brésilien et s’entraîne dans cet art martial et aux MMA depuis les confinements dus au Covid ; il s’entraîne maintenant jusqu’à trois à quatre fois par semaine.



