Google supprime le navigateur Chrome de ChromeOS

Qu’est-il arrivé ? Google se prépare apparemment à séparer le navigateur Chrome et ChromeOS sur les Chromebooks, et il utilise Linux pour ce faire. Ce mouvement est en préparation depuis au moins 2020, lorsque 9to5Google a repéré des changements de code suggérant que Google travaille sur un nouveau navigateur appelé « Lacros » pour remplacer Chrome en tant que navigateur par défaut pour les Chromebooks.

Actuellement, les appareils fonctionnant sous d’anciennes versions de ChromeOS doivent activer deux drapeaux expérimentaux pour utiliser le navigateur Lacros, mais la documentation liée à ChromeOS 116 révèle que les choses pourraient changer plus tôt que prévu. Une fois que ChromeOS 116 sera largement disponible, les utilisateurs n’auront peut-être pas à définir manuellement ces deux drapeaux car le navigateur pourrait être activé automatiquement par défaut.

Le rapport affirme qu’il y a « plusieurs centaines de mentions de Lacros » dans la version bêta de ChromeOS 116. Cependant, contrairement aux anciennes versions du système d’exploitation, définir manuellement le nouveau navigateur par défaut n’est plus une option, car l’un des deux drapeaux est manquant. Bien que cela puisse simplement être une suppression des drapeaux liés à Lacros avant le déploiement officiel, cela pourrait également indiquer que Google se rapproche de plus en plus de l’abandon du navigateur Chrome au profit de Lacros dans la prochaine version de ChromeOS.

Pour ceux qui se demandent ce qu’est Lacros, il s’agit essentiellement d’une version Linux du navigateur Chrome avec une meilleure prise en charge de Wayland. Selon la documentation de Google, Lacros indique « Linux And Chrome OS » et devrait offrir aux utilisateurs la même expérience que l’exécution de Chrome sur un Chromebook standard.

Passer de Chrome à Lacros en tant que navigateur par défaut sur les Chromebooks est un mouvement important pour Google, qui pourrait garantir un processus de mise à jour plus efficace, facilitant le déploiement des correctifs du navigateur. Actuellement, toute modification apportée au navigateur nécessite une mise à jour complète de ChromeOS, ce qui est inefficace et pourrait poser un problème majeur lorsqu’une vulnérabilité test du navigateur doit être corrigée le plus rapidement possible. Google cherche à changer cela avec Lacros, qui devrait faciliter le processus de mise à jour dans les futures versions de ChromeOS.

