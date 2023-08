X, anciennement Twitter, permet maintenant aux abonnés Blue de masquer leur coche de vérification

Oops: Il fut un temps où les individus s’efforçaient d’avoir un badge bleu à côté de leur nom sur Twitter, maintenant connu sous le nom de X, ce qui indique qu’ils sont une personnalité publique importante. Actuellement que n’importe qui peut acheter le coche avec un abonnement mensuel, la plateforme leur permet de cacher ce qui était autrefois un symbole de statut.

Twitter Blue, maintenant appelé X Blue, qui ne ressemble définitivement pas à un titre de film pornographique, offre aux abonnés des fonctionnalités telles que la possibilité de modifier les publications dans une fenêtre d’une heure après les avoir envoyées, de réduire de moitié le nombre d’annonces publicitaires qu’ils voient, de créer des publications beaucoup plus longues et de recevoir des classements priorisés dans les conversations et les recherches. Ils obtiennent également le badge bleu pour 8 dollars par mois ou 84 dollars par an.

Mais ce qui était autrefois quelque chose que les personnes vénéraient est maintenant la cible de moqueries de nombreux utilisateurs de X, comme le montre le meme ci-dessous.

Techniquement, nous pouvons toujours utiliser le mème « Ce foutu gars a payé pour Twitter » puisque nous ne le payons pas. pic.twitter.com/KrHhM71tXf – Anonymous (@YourAnonNews) 23 avril 2023

Il semble que X soit conscient de cette tendance et offre aux abonnés la possibilité de cacher le badge, bien que l’entrée du centre d’aide du service suggère que cela se fera au prix de certains inconvénients.

« En tant qu’abonné, vous pouvez choisir de masquer votre badge sur votre compte. Le badge sera masqué sur votre profil et vos publications », déclare X. « Le badge peut encore apparaître à certains endroits et certaines fonctionnalités pourraient révéler que vous avez un abonnement actif. Certaines fonctionnalités peuvent ne pas être disponibles lorsque votre badge est masqué. »

Peu de temps après avoir pris le contrôle de Twitter, Elon Musk a déclaré que le système « seigneurs et paysans » de l’entreprise était « bêtise » et que payer 8 dollars par mois pour un badge et d’autres fonctionnalités était « du pouvoir pour les personnes. »

Le passage à un modèle d’abonnement a conduit une personne se faisant passer pour Eli Lilly à faire chuter le cours de l’action de la société pharmaceutique après avoir tweeté qu’elle ne facturerait plus l’insuline. Le sénateur Ed Markey s’est également disputé avec Musk sur la facilité avec laquelle un journaliste du Washington Post a créé un faux compte se faisant passer pour le politicien. Le sénateur a averti Musk de régler les problèmes ou de faire face à une intervention du Congrès.

Certaines célébrités, dont Stephen King, ont déclaré qu’elles ne paieraient pas pour X Blue. Cela a conduit l’entreprise à cacher quelles utilisateurs avaient payé pour le badge et lesquelles ne l’avaient pas fait – le compte de King comporte le badge de vérification.

Dans d’autres actualités récentes concernant X/Twitter, Musk a confirmé que le logo emblématique de l’oiseau bleu qui était associé à l’entreprise depuis plus d’une décennie serait remplacé par un X. Il y a également eu des informations selon lesquelles X Corp. poursuit un groupe anti-haine qui a déclaré que la plateforme était toxique.



