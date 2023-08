Attendez-vous à l’arrivée de nombreux grands moniteurs de jeu 4K OLED avec un taux de rafraîchissement de 240Hz l’année prochaine

Prospective : Les moniteurs de jeu OLED deviennent de plus en plus populaires et, bien que la plupart soient encore chers, on s’attend à ce qu’ils deviennent moins chers avec le temps. Mais à quoi ressemble l’avenir de ces écrans ? Selon un initié de l’industrie, une multitude de nouveaux panneaux OLED de 32 pouces et plus, avec une fréquence de rafraîchissement de 240 Hz, arriveront l’été prochain.

Dans un article sur Reddit, un représentant de la start-up de moniteurs de niche Dough explique de manière claire les différents types de dalle OLED – W-OLED, RGB OLED et QD-OLED – ainsi que leur structure, leurs avantages et leurs inconvénients.

L’article inclut également une roadmap des dalles OLED prévus pour l’année prochaine, bien que la première entrée, un RGB OLED de 31,5 pouces, 4K, 144 Hz (le seul de ce type sur la carte) de JOLED, a été annulée. La société japonaise, issue des activités OLED de Sony et Panasonic en 2015, a fait faillite en mars, ce qui indique que son panneau n’arrivera pas sur le marché. La structure sous-pixel RGB OLED offre une plus grande précision des couleurs et un meilleur rendu du texte, et ne souffre pas des problèmes de franges de couleur causés par la disposition unique des sous-pixels de QD-OLED et de W-OLED.

La mi-année prochaine verra l’arrivée d’une multitude de nouveaux panneaux OLED. Trois W-OLED de LG sont attendus dans des tailles de 31,5 pouces (4K), 34 pouces (WQHD) et 39 pouces (WQHD), tous avec une fréquence de rafraîchissement de 240 Hz. Samsung a également des dalles de 31,5 pouces 4K et 34 pouces WQHD avec une fréquence de rafraîchissement de 240 Hz sur la carte, ainsi qu’un panneau QHD de 27 pouces avec une fréquence de rafraîchissement de 360 Hz.

Les moniteurs OLED restent plus chers que les écrans LCD. Les modèles QHD de l’année prochaine devraient être compris entre 700 et 1100 dollars, tandis que les modèles 4K devraient se situer entre 1000 et 1500 dollars.

D’autres panneaux qui ne figurent pas sur la carte seront lancés l’année prochaine, mais le représentant de Dough affirme qu’ils n’ont inclus que ceux qu’ils considèrent comme les plus excitants.

Une autre absence notable sur la roadmap est celle des écrans LCD. Le représentant dit que LG suit Samsung, qui a quitté le secteur des LCD l’année dernière, en réduisant considérablement ces modèles, principalement parce que des sociétés comme BOE peuvent désormais produire des LCD de meilleure qualité à des prix inférieurs grâce aux subventions du gouvernement chinois.

En juin, l’expert de l’industrie Bob Raikes a parlé avec Merck, un fournisseur de LCD pour des entreprises comme Samsung, affirmant que la conversation l’a amené à croire qu’il n’y aura pas de progrès supplémentaires dans la technologie d’affichage de base. Merck a par la suite contesté cette affirmation et a souligné que des éléments tels que les rétroéclairages miniLED, les composants optiques comprenant des points quantiques, des phosphores et des films continueront d’être développés pour les téléviseurs LCD.

Le représentant de Dough a également assuré que les LCD sont là pour rester, en particulier dans les produits de gamme inférieure à moyenne, avec des coûts qui diminuent à mesure que les taux de rafraîchissement et les résolutions augmentent.

