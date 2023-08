Monsieur Beast poursuit son partenaire de cuisine fantôme pour des hamburgers inacceptables

Le grand tableau : Jimmy Donaldson, mieux connu sous le nom de son personnage YouTube MrBeast, a lancé une chaîne de restaurants virtuels en partenariat avec Virtual Dining Concepts en 2020. MrBeast Burger opère à partir de cuisines existantes, permettant aux restaurants de créer une nouvelle source de revenus sans affecter leur activité normale. Le concept de cuisine fantôme a permis à MrBeast Burger de se développer rapidement sans avoir à construire physiquement ses propres restaurants. Donaldson espérait que la franchise de burgers aiderait à construire sa marque mais selon une récente poursuite judiciaire, le partenariat a eu l’effet inverse.

La plainte de Donaldson contre Virtual Dining Concepts affirme une rupture de contrat et il demande à un juge de mettre fin à son contrat. Les choses se sont bien passées au début : ils ont vendu un million de hamburgers au cours des trois premiers mois et comptent 1 700 restaurants partenaires constructeurs d’ici 2022 – mais il n’a pas fallu longtemps avant que la qualité ne décline considérablement.

Selon la plainte, Virtual Dining Concepts est plus intéressé par une expansion rapide afin de présenter son concept à d’autres célébrités que de fournir de la nourriture délicieuse. Donaldson a souligné plusieurs tests négatives de clients mécontents, qui ont décrit la nourriture comme « dégoûtante », « imbuvable » et « répugnante ». Donaldson a déclaré que ses plaintes à l’entreprise « sont tombées dans l’oreille d’un sourd ».

MrBeast a déclaré que son partenaire a également utilisé son image sur les réseaux sociaux sans sa permission, et a enregistré des marques commerciales auxquelles il n’avait aucun droit. Pire encore, Donaldson a déclaré qu’il n’avait reçu aucun argent de l’entreprise.

Il n’est pas vraiment surprenant que MrBeast Burger se retrouve dans cette situation. En réalité, je serais plus surpris si l’entreprise avait été un succès. Tout le monde peut faire un burger et des frites, mais tout le monde le fait différemment. Un burger d’un fast-food ne goûtera pas pareil à celui fait par un restaurant mexicain. Dans l’industrie des services alimentaires, la cohérence est primordiale.

De plus, les cuisines fantômes ne sont pas exposées au public, ce qui indique que leur nom n’est pas associé au produit final. Est-ce qu’ils se soucient vraiment si la nourriture qu’ils proposent n’est pas la meilleure possible ? Et dans l’urgence, pouvez-vous deviner quelle partie de la cuisine sera négligée en premier ?

Découvrez le reportage du mois (sous-titré en français), l’IA gagnera t-elle face aux champion du monde du jeu de Go ? :